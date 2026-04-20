El horno trabaja con 1800 W de potencia y 30 litros.

La marca HDC lanzó en Argentina un electrodoméstico que promete darle un giro a la cocina casera: el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK. Este aparato multifunción combina lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un solo dispositivo compacto y potente.

Con un diseño moderno y tecnología avanzada, este horno ofrece una alternativa práctica para quienes buscan preparar comidas equilibradas sin renunciar a la calidad profesional. Desde pizzas crocantes hasta carnes asadas o frutas deshidratadas, el HAF-SO30LBK permite cocinar sin aceite y con resultados que sorprenden.

El horno trabaja con 1800 W de potencia y tiene una capacidad interior de 30 litros, ideal para familias o para quienes disfrutan de cocinar en casa. Su sistema de convección distribuye el calor de manera uniforme, garantizando un acabado crujiente por fuera y jugoso por dentro.

Además, este modelo incorpora una pantalla táctil intuitiva con 18 programas automáticos preestablecidos, que facilitan la preparación de una gran variedad de recetas. Una función destacada es la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción al mismo tiempo, algo muy útil para lograr resultados precisos y profesionales.

La seguridad también está cubierta: el horno se apaga automáticamente al terminar el tiempo de cocción, brindando tranquilidad durante su uso. Por otro lado, su puerta cuenta con 5 capas y doble vidrio, lo que contribuye a un mejor aislamiento térmico y permite controlar el proceso de cocción sin perder calor.

Finalmente, la función de autolimpieza facilita el mantenimiento, para que cocinar siga siendo un placer sin complicaciones después de la comida. En definitiva, el HAF-SO30LBK se presenta como una opción versátil y eficiente para renovar la cocina diaria con tecnología de punta.

La puerta tiene doble vidrio y cinco capas de aislamiento.

Experto en limpieza explicó la manera correcta de limpiar el horno

Brandon Pleshek, experto en limpieza, compartió a través de su cuenta de Instagram, @cleanthatup, una serie de tips para dejar el horno impecable. Las cocinas suelen ser muy difíciles de limpiar, sobre todo en las partes donde se encuentra la grasa acumulada. Es por eso que, el especialista explicó cómo lo hace él para que quede reluciente.

"Para empezar, retira las rejillas del horno y sumérgelas en agua tibia con una pastilla para lavavajillas. Esto ayuda a eliminar la grasa y la suciedad incrustadas, facilitando así su limpieza", explicó el experto.

Luego, Brandon recomendó: "En cuanto a la limpieza del interior del horno, uno de los errores más comunes que veo es no dejar actuar el limpiador el tiempo suficiente. Es importante darle tiempo para que disuelva la grasa. Recomiendo dejarlo actuar entre 30 minutos y una hora antes de limpiar".

"Para fregar, me gusta usar una esponja y estropajo. Pero si te encuentras con suciedad muy incrustada, una espátula de cuchilla de afeitar puede marcar la diferencia. Solo asegúrate de usar una cuchilla nueva, mantener la superficie lubricada y dejar que la cuchilla haga el trabajo", indicó Brandon, quien sumó: "Una vez que hayas limpiado todo a fondo, vuelve a enjuagar bien el horno para que no queden restos de producto".

Por otro lado, el experto en limpieza profundizó: "Durante la limpieza, también recomiendo sacar el horno y limpiar la parte trasera y los laterales. Esta es una zona donde se acumulan grasa, migas y residuos con el tiempo, e incluso pueden empezar a oler mal si se dejan sin limpiar durante mucho tiempo", y cerró: "No te olvides de la placa de cocina. Tanto si es de gas, vitrocerámica o eléctrica, cada una requiere una limpieza diferente".

De esta manera, siguiendo los pasos y tips de Brandon Pleshek, se logra tener un horno impecable, en cuestión de minutos y con productos que probablemente ya hay en casa.