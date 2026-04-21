Andrés Larroque: "Todo esto es consecuencia de los desencuentros en el peronismo"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, en diálogo a El Destape 1070, advirtió sobre el impacto del ajuste del gobierno de Javier Milei en la situación social del país y aseguró que "todo lo que estamos viviendo es consecuencia de los desencuentros del peronismo". En paralelo, el funcionario detalló las medidas que impulsa la provincia de Buenos Aires para sostener la asistencia social en medio de la crisis libertaria.

Al principio de la entrevista, el ministro Larroque advirtió sobre la situación crítica que atraviesan los sectores más vulnerables y cuestionó la falta de asistencia por parte de la Nación. En ese marco, sostuvo que en lo que va del año la provincia de Buenos Aires no recibió fondos para sostener el servicio alimentario escolar, una política clave que alcanza a millones de estudiantes. Las declaraciones se dan en un contexto de creciente demanda social, marcada por la inflación y la caída del poder adquisitivo.

El funcionario bonaerense también apuntó contra el Ejecutivo al denunciar una "deserción absoluta del Estado Nacional" en materia social. Según explicó, la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de programas esenciales, al tiempo que obliga a las provincias a "redoblar esfuerzos para contener la crisis". En ese escenario, reclamó mayor compromiso del Gobierno y pidió dejar de lado las disputas políticas.

Larroque contra la falta de sostén en el Servicio Alimentario Escolar

En relación a la crisis social en Argentina, Larroque detalló que el Estado nacional debería cubrir el 33% del servicio alimentario escolar, pero que con los fondos prometidos apenas se alcanzaría el 14%, sin certezas sobre los plazos de pago. "Los precios aumentan todos los días y la demanda crece", remarcó, al tiempo que alertó sobre el deterioro de las condiciones de vida en todo el país: "En lo que va del año, no nos transfirieron un centavo del servicio alimentario escolar"

Frente a esta situación, el ministro anunció medidas para reforzar la asistencia desde la Provincia. Entre ellas, destacó un aumento del 30% en el servicio alimentario escolar, que actualmente asiste a 2,5 millones de chicos y chicas, así como la duplicación de la ayuda a los municipios y un incremento del 25% en los programas sociales bajo su órbita. "Vamos a duplicar la asistencia alimentaria que reciben los municipios y anunciamos también el aumento de un 25% de todos los programas sociales que tiene nuestro Ministerio", advirtió Larroque.

Además, el ministro bonaerense sostuvo que la reforma del Estado y ajuste económico impulsados por la gestión de Milei tuvieron un impacto directo en la inversión social, que "cayó un 17% en términos reales desde el inicio del actual gobierno". A su vez, advirtió que estas políticas también afectan la recaudación y, en consecuencia, la coparticipación que reciben las provincias. "Estamos pidiendo un poco de realismo a la ministra, que colaboren con lo que históricamente fue la cobertura no de la totalidad del servicio alimentario sino de 1/3 de esta política". En paralelo, denunció que el ajuste del Ejecutivo desmanteló "todo el resto de las políticas del Ministerio".

En ese marco, el funcionario pidió "realismo" a las autoridades nacionales y reclamó que se restablezca el esquema de financiamiento histórico del servicio alimentario escolar. "No estamos pidiendo nada extraordinario, sino la continuidad del programa", subrayó. También cuestionó el rol de la ministra del área social, a quien acusó de priorizar la política por sobre la gestión en un contexto crítico.