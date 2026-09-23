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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: hoy declaran tres policías que analizaron celulares y participaron del peritaje

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Juicio por Loan: hoy declaran tres policías que analizaron celulares y participaron del peritaje

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 2 horas

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles en Corrientes con cinco nuevos testimonios. Tres corresponden a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que intervinieron en el análisis de teléfonos celulares y en distintos procedimientos realizados durante las primeras semanas de la investigación.

 

Declararán Johanna Méndez, inspectora de la División Antisecuestros Sur de la PFA; Dalma Yamila Benítez, cabo de la División Antisecuestros Norte; y Carlos Fuentes, subinspector de la División Homicidios.

 

La lista se completa con Horacio José Céspedes, que participó como testigo de un allanamiento realizado en Resistencia, Chaco, y Hugo Daniel Duarte, quien presenció los peritajes sobre la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava.

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Una contradicción entre testigos puso a la ex funcionaria en el centro de la escena mientras que otra testigo habló de que ella y Carlos Pérez se complementaban en el relato. Además, señalaron como el hombre que llegó como miembro de la Fundación Dupuy buscó desviar y guionar las declaraciones de testigos clave y se conoció que, después del juicio, un Juez dejará su cargo.

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