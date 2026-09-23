Caillava, un ataque de tos y el rol del "Americano": las declaraciones en una nueva audiencia del juicio por Loan

La nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en el Escuadrón de Gendarmería de Corrientes quedó marcada por el relato de testigos que pusieron en medio de la escena, principalmente, los movimientos de Victoria Caillava, una de las principales imputadas en el caso. Entre las testigos está la enfermera que atendió a la ex funcionaria la noche de la desaparición en el Hospital de 9 de Julio, Alicia Axson, que también fue señalada parcialmente por un testigo que en la jornada anterior declaró que cerca de la casa encontraron los teléfonos descartados, que luego admitió la mujer haberlos descartado “porque estaban viejos”, y que uno estaba sonando y en la pantalla le pareció ver la foto de la enfermera.

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Además, en la audiencia se esperaba el contrapunto de una testigo que estuvo en el hospital con su hija la misma noche que llegó Caillava y sostuvo que nunca la escuchó toser ni tener los síntomas que luego escuchó que utilizó como excusa para haber concurrido a ese lugar. Sin embargo, lo que más llamó la atención del Tribunal fue que la enfermera Axson explicó que la noche de la desaparición la funcionaria fue pidiendo medicación porque tenía un ataque de tos y “dijo que tenía que ir a ver a un urólogo”. La respuesta sorprendió porque Caillava declaró que había visitado a su ginecóloga por un “posible diagnóstico oncológico”.

En otro testimonio de la audiencia, el Tribunal escuchó a Yamila Alegre, una policía que trabaja en la sección Canes de Paso de los Libres y participó de la búsqueda en el campo. La mujer explicó que usaron ropa de Loan que habían recolectado de su casa y empezaron la búsqueda en el naranjal donde la perito señaló que “en ese lugar la perra Kira avanzó apenas unos metros y se quedó allí”. Luego, la especialista contó que la convocaron al lugar donde apareció el botín y aseguró que “el animal no marcó mayores movimientos fuera del lugar donde se produzco el hallazgo”. Ante las preguntas, la especialista explicó que no se realizó comparación entre la ropa usada para la búsqueda y el botín para saber si había correspondencia entre ambos. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que el relato de la policía volvió a poner en evidencia que existieron “lagunas de olores” y que eso evidencia que el pequeño no pudo hacer esos trayectos caminando, sino que más bien alguien plantó esa evidencia y directamente se llevaron al menor del lugar.

Uno de los testimonios que más llamó la atención durante la jornada fue el de la periodista Paula Bernini, que estuvo casi dos meses en Corrientes y entrevistó a varios de los imputados, abogados y testigos. En relación a Carlos Pérez y Victoria Caillava, la periodista de TN aseguró que los conoció cuando quiso ir al baño en medio de la cobertura y llegó hasta la casa de la pareja, “me atendió él, gentilmente me hizo pasar y ese mismo día los entrevisté en una nota que duró media hora” señaló y destacó que “estaban muy angustiados y noté que sus respuestas eran espontáneas”, aunque dejó una frase que no pasó desapercibida para Fiscales y Querella y es que notó que “todo el tiempo se iban complementando”. Allí contó, además, que “Caillava dijo que fue ella quien llamó a la comisaría y dio la noticia del nene desaparecido”. Más allá de la coincidencia en que fue la exfuncionaria quien dio el aviso, los especialistas no pasaron por alto que ante la periodista Caillava dijo que llamó a la comisaría cuando en realidad habló con un policía a su teléfono particular.

Según explicó Bernini, “él hablaba mucho más, se mostraba más firme en su relato” y contó que el mismo Carlos Pérez le contó que estaba más tranquilo ya que habían llevado los vehículos a la comisaría porque unos vecinos lo estaban acusando de haberlos lavado y sostuvo “me explicó que tenían miedo de que le plantaran algo”. En su relato, Paula Bernini también hizo referencia a una entrevista que le realizó a Laudelina, otra de las principales acusadas y contó que estaba en una camioneta, visiblemente cansada y que se fue en ese vehículo con “gente que decía ser de la Fundación Dupuy”. Así, Bernini entró en otra parte clave de su declaración y señaló la influencia que tenían quienes decían pertenecer a esa fundación sobre los testigos y familiares de Loan.

Allí, la testigo contó sobre la entrevista que le hizo a Macarena, la prima del pequeño desaparecido e hija de Laudelina y señaló que esa entrevista fue organizada por Nicolás “el americano” Soria, quien trató de guiar las preguntas pero ella no se lo aceptó. En esa declaración, Macarena contó que “Laudelina inventó la versión del accidente” y explicó que notó temerosa a la joven, lo que vinculó a que estaba contando una contradicción de la declaración de su madre. En ese mismo encuentro, destacó Bernini, Macarena le dijo que Soria “es el único que nos da una mano”. Según su interpretación, a Macarena “le implantaron los miedos” pero destacó que no señalaba a “el americano” ni a nadie en particular.

Además de centrarse en los testimonios, la audiencia quedó marcada porque se conoció que el Gobierno aceptó la renuncia del Juez Fermín Ceroleni que a partir del 1 de diciembre dejará de ser Juez Federal en Corrientes. Además, se conoció que la próxima audiencia será el próximo miércoles donde declararán cinco testigos y luego habrá un parate ya que los jueces tienen otros compromisos, por lo que este juicio se reanudará el 7 de octubre. Hasta el momento no hay fecha cierta para la posible declaración de Carlos Pérez y Victoria Caillava, aunque su abogado aseguró que lo harán en las próximas audiencias y son testimonios que generan gran expectativa porque para los Fiscales, la Querella y, sobre todo, la familia del pequeño los señalan como los principales eslabones de la cadena e insisten que pueden romper el silencio y decir qué pasó y dónde está Loan.