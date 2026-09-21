Juicio por Loan: se espera una semana clave con nuevos testimonios

El tribunal retomará las audiencias este martes 22 de septiembre con la declaración de cuatro testigos: Yamila Cándida Alegre, Alicia Esther Axon, Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos. Al día siguiente, será el turno de otros cinco citados, entre ellos Johanna Méndez, Dalma Yamila Benítez, Carlos Fuentes, Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte. Entre los testimonios más relevantes, se destaca el de Axon, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava la noche en que desapareció Loan y cuyo nombre quedó vinculado a dos celulares hallados por Gendarmería cerca del cuartel de Bomberos de 9 de Julio. En 2024, la mujer reconoció que los aparatos eran suyos, aunque negó haber intentado ocultar pruebas: “Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos”, explicó entonces.

Asimismo, declarará Deisy Leonela Ávalos, vecina que estuvo en el hospital de 9 de Julio aquella noche por la fiebre de su hija y que coincidió con Caillava, a quien dijo no haber visto toser en los 20 minutos que permaneció allí. En paralelo, se escuchará a la periodista Paula Bernini, convocada por lo que presenció durante su cobertura para TN en la localidad correntina, y a Yamila Cándida Alegre, integrante de la Policía de Corrientes cuyo testimonio había sido postergado en una audiencia anterior. De este modo, el tribunal busca incorporar relatos que aporten contexto sobre los movimientos y las versiones en torno a la desaparición del niño.