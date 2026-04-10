Así podés proteger tu casa como “bien de familia”: el trámite será gratuito este día

El régimen evita que rematen tu casa por deudas futuras.

Proteger la vivienda propia frente a problemas económicos o deudas es posible gracias a un trámite que permite resguardar el hogar ante eventuales ejecuciones. Este mecanismo, que antes se conocía como "bien de familia", se transformó en 2015 en el Régimen de Protección de la Vivienda, según el nuevo Código Civil y Comercial.

Desde esa reforma, no solo las familias tradicionales pueden acceder a este beneficio: personas solteras, divorciadas o viudas también tienen la posibilidad de inscribir su propiedad para asegurarla. Además, quienes aún no hayan realizado la inscripción pueden aprovechar una oportunidad especial para asesorarse con escribanos y realizar el trámite con aranceles y gastos bonificados.

En ese marco, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires llevará a cabo una jornada de inscripciones gratuitas el sábado 11 de abril. Esta iniciativa forma parte de la campaña de servicio público "Cuidá lo Tuyo", que además conmemora el 160° aniversario de la institución. Durante el evento, también ofrecerán asesoramiento gratuito sobre otros trámites como créditos hipotecarios, herencias y directivas anticipadas de salud.

Para acceder a este servicio, los interesados deben presentarse con la documentación correspondiente el sábado de 10 a 13 horas en la sede del Colegio, ubicada en Av. Callao 1540, barrio de Recoleta. Magdalena Tato, presidenta del Colegio, destacó que esta acción es una manera de acercarse a la comunidad y brindar soluciones concretas. "Es fundamental asegurar el techo propio y ofrecer mayor seguridad a la sociedad", señaló.

El Régimen de Protección de la Vivienda tiene como objetivo principal evitar que la casa sea rematada para saldar deudas. En otras palabras, impide que los acreedores, como un banco, puedan recuperar lo adeudado mediante la venta forzosa del inmueble.

No obstante, es importante aclarar que esta protección no cubre todas las deudas. Según los artículos 244 a 250 del Código Civil y Comercial, el régimen ampara la vivienda frente a deudas futuras, es decir, aquellas que se acumulen a partir de la inscripción. En cambio, las obligaciones previas a la inscripción sí pueden generar la pérdida de la propiedad, al igual que ciertas deudas posteriores como expensas, ABL, cuotas alimentarias o préstamos hipotecarios destinados a mejoras en la casa.

En cuanto a qué propiedades pueden recibir esta protección, cualquier inmueble que se utilice como vivienda está incluido, ya sea una casa, un departamento o similares, hasta el 100% de su valor. También se contemplan cocheras y bauleras. Sin embargo, una persona no puede inscribir más de una propiedad bajo este régimen, por lo que debe elegir cuál proteger si es dueña de varias.

La jornada gratuita es el sábado 11 de abril en Recoleta.

El trámite está abierto a cualquier propietario, incluso si la propiedad está hipotecada. En casos de cotitularidad, todos los titulares deben solicitar la protección de forma conjunta. No es necesario que los cotitulares sean familiares; por ejemplo, tres amigos que compraron una casa pueden inscribirla sin inconvenientes, siempre que estén de acuerdo. Además, el titular puede designar beneficiarios, como cónyuge, padres, hijos o nietos, para que también estén amparados. Eso sí, el Código exige que al menos el titular o un beneficiario viva en la propiedad para mantener la protección.

Una novedad importante de la reforma de 2015 es que, si la persona con la vivienda protegida se muda y compra otra casa, puede trasladar la protección a la nueva propiedad sin perder el beneficio. Antes, había que cancelar la inscripción y hacer un trámite nuevo, perdiendo la cobertura anterior.

Respecto a cómo realizar el trámite, hay dos opciones: en sede administrativa, donde puede hacerse gratis en el Registro de la Propiedad Inmueble de cada jurisdicción (por ejemplo, en Capital Federal, se debe sacar turno y asistir con la documentación de lunes a viernes de 8 a 13 horas); o en sede notarial, que implica acudir a un escribano para que confeccione una escritura pública con todos los detalles legales, que luego se inscribe en el Registro.

Personas solteras, divorciadas o viudas también pueden inscribir su propiedad.

"Cuida lo tuyo": los detalles de la iniciativa

La inscripción con escribano suele implicar costos alrededor de $180.000 por honorarios, más un aporte notarial de $11.500 y gastos adicionales por fojas y derechos de escritura que suman unos $32.300. Sin embargo, quienes asistan a la jornada "Cuidá lo Tuyo" podrán realizar el trámite sin esos gastos, ya que estarán bonificados. Además, todos los actos vinculados a este régimen están exentos de impuestos y tasas, lo que representa una ventaja.

Para hacer la inscripción, el propietario o todos los cotitulares deben presentar originales y fotocopias de la documentación requerida, incluyendo la escritura de la propiedad. Luego, podrán recuperarla una vez finalizado el trámite, que según el Colegio de Escribanos demora alrededor de 60 días hábiles.