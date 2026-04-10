Efemérides del 10 de abril: qué pasó un día como hoy

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Cada 10 de abril ocurrieron efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Bernardo Houssay y Claudia Piñeiro hasta la conmemoración del Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1887 - Nacimiento de Bernardo Houssay

En Buenos Aires nació el médico y farmacéutico que ganó el premio Nobel de Medicina en 1947. Promovió la creación del CONICET en 1958 y fue su primer presidente. Entre sus discípulos estuvo Luis Leloir, ganador del premio Nobel de Química de 1970.

1912 - Titanic

El mayor transatlántico del mundo partió del puerto inglés de Southampton con destino a New York. Se hundió el 15 de abril de 1912 al chocar con un iceberg en el océano Atlántico, lo que provocó la muerte de más de 1.500 pasajeros.

1919 - Fallecimiento de Emiliano Zapata

El líder de la revolución mexicana (1910-1917) fue asesinado en el poblado de Chinameca, en Morelos. Zapata, quien comandaba el Ejército Liberador del Sur, impulsó la propiedad comunal de la tierra, la justicia social y el respeto a los derechos de campesinos e indígenas.

1960 - Nacimiento de Claudia Piñero

En la localidad bonaerense de Burzaco nació la escritora, guionista y dramaturga Claudia Piñero, autora de las novelas Las viudas de los jueves (2005), Betibú (2011) y Catedrales (2020), entre otras. Obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2010) y Premio Pepe Carvalho de novela negra (2018).

Claudia Piñeiro.

1970 - The Beatles

Paul McCartney anunció la separación de la banda al cabo de diez años en los que la legendaria banda británica de pop rock grabó trece discos que marcaron la historia de ese género musical. Al igual que McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison continuaron sus carreras como solistas.

1981 - Boca 3 River 0

Boca Juniors derrotó a River Plate por 3-0 en un superclásico que pasó a la historia por el gol anotado por Diego Maradona a pura gambeta que dejó por el suelo al arquero Ubaldo Fillol y el lateral Alberto Tarantini.

1986 - Nacimiento de Fernando Gago

Nació en la localidad bonaerense de Ciudadela el ex futbolista y entrenador Fernando Gago, actual DT de Universidad de Chile, ganador de campeonatos con Boca Juniors, Vélez Sársfield y el Real Madrid español. Fue subcampeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Brasil 2014.

1992 - Biblioteca Nacional

En el barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires se inauguró la actual sede de la Biblioteca Nacional, diseñada por el célebre arquitecto ítalo argentino Florindo Testa.

2005 - Ariel Ortega

El delantero Ariel "Burrito" Ortega, ídolo de los hinchas riverplatenses, le marcó un gol a River Plate, el primero de los tres que le hizo con la camiseta de Newell's Old Boys al equipo "millonario", en el que había comenzado su exitosa carrera. El “Burrito” marcó ese primer gol en la victoria de Newell's por 4-2 en el estadio Marcelo Bielsa.

2026 - Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología

Esta fecha conmemora el natalicio del médico e investigador Bernardo Houssay, quien en 1947 recibió el premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.