Ni Buenos Aires ni el sur: cuál es la provincia más barata para vivir hoy en Argentina.

En un contexto donde el costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones, elegir dónde vivir en Argentina se volvió una decisión cada vez más estratégica. Un reciente análisis comparó dos variables clave alquileres y alimentos y arrojó un dato contundente: no todas las provincias pesan igual en el bolsillo.

Según comparó una investigación de La Nación, hay algunas provincias que destacan entre otras a la hora de hablar de alquileres, comida y servicios. Aunque hay varias cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de hacer el balance, hay una que destaca entre otras.

Tucumán, la opción más económica del país

Según el relevamiento, Tucumán se posiciona como la provincia más barata para vivir en febrero de 2026, al combinar los valores más bajos en alquileres con un costo alimentario relativamente moderado.

En particular, la ciudad de San Miguel de Tucumán presenta los alquileres más accesibles del país:

Un departamento de dos ambientes ronda los $489.000 mensuales

mensuales Un tres ambientes, cerca de $745.000

Si bien en alimentos no lidera el ranking de menor costo, su equilibrio general la convierte en la opción más conveniente.

El ranking de las provincias más accesibles

Al combinar alquiler y canasta básica, el informe establece un ranking de costo total mensual. En ese listado, Tucumán encabeza como la más económica, seguida por:

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Salta

Estas provincias logran mantener costos relativamente más bajos, especialmente en comparación con el sur del país.

El sur, la región más cara para vivir

En el otro extremo aparecen las provincias patagónicas, donde el costo de vida es significativamente más alto. Río Negro, tomando como referencia Bariloche, lidera el ranking de precios:

Alquiler de dos ambientes: $1.105.000

Canasta alimentaria: más de $860.000 mensuales

Le siguen Neuquén y Misiones, también con valores elevados. Esta diferencia responde a múltiples factores, como el costo logístico, la oferta limitada de viviendas y el encarecimiento de servicios.