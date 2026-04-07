Boca Juniors vs Universidad Católica por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Boca Juniors hará su esperado debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando visite a Universidad Católica este martes en el Claro Arena de Santiago, marcando el regreso xeneize a esta instancia del certamen continental tras dos ediciones ausente. El equipo de Claudio Úbeda llega con una racha de 9 partidos sin conocer la derrota y con el histórico anhelo de conquistar la séptima Copa en el horizonte.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors y Universidad Católica, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors y Universidad Católica?

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores se jugará este martes 7 de abril de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el Claro Arena de Santiago. El encuentro será transmitido en vivo por Telefé y Fox Sports y podrá verse también vía streaming a través de PlutoTV, Disney+ Premium y Telefé YouTube. El árbitro principal del partido será Gustavo Tejera.

El conjunto xeneize llega a este debut internacional con el envión anímico de haber conseguido dos victorias consecutivas en el Torneo Apertura. El jueves pasado, Boca se impuso ante Talleres en un partido clave en Córdoba por 1 a 0, gracias al gol de Adam Bareiro en el segundo tiempo. Este triunfo le permitió al equipo de la Ribera posicionarse tercero en su zona y extender su racha a 9 partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones.

Este partido marca un momento especial para Boca Juniors, que vuelve a disputar una fase de grupos en la Copa Libertadores tras dos ediciones. En 2024, el club no logró clasificar en el plano local y debió conformarse con jugar la Copa Sudamericana. El año pasado participó de la fase previa del certamen continental, pero cayó ante Alianza Lima por penales. Este regreso a la fase de grupos, sumado al histórico anhelo de conquistar la séptima Copa Libertadores, hace que este encuentro marque el inicio del principal objetivo del club para la temporada.

De cara a este debut copero, Claudio Úbeda realizaría varios cambios con respecto al partido ante Talleres, volviendo a la formación titular y confiando en la base de jugadores que considera fundamentales. El entrenador priorizó el descanso de varios titulares en Córdoba, especialmente en defensa y con la ausencia de Leandro Paredes, que solo ingresó en el segundo tiempo tras sus compromisos con la selección argentina. Esta estrategia buscó dosificar el esfuerzo ante la seguidilla de compromisos que se vienen, que incluyen también los clásicos ante Independiente y River.

Por su parte, Universidad Católica llega de la mejor manera a su estreno en la Libertadores tras golear 6 a 1 a Palestino el jueves pasado. El equipo chileno no disputa esta competición desde 2022, cuando quedó eliminado en la fase de grupos, por lo que este regreso también representa un desafío importante para el conjunto de Daniel Garnero.

En el campeonato chileno, la U marcha tercera con 14 puntos en ocho partidos, pero es el segundo equipo con más goles del torneo con 19 tantos, solo por detrás de Limache. Los argentinos Fernando Zampedri y Justo Giani han sido fundamentales en el rendimiento ofensivo del equipo, anotando 16 de los 19 goles totales: Zampedri lleva 11 conquistas mientras que Giani suma 5, convirtiéndose en las principales amenazas para la defensa xeneize.

Un dato adicional de este encuentro es que Boca y Universidad Católica comparten el Grupo D de la Copa con Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil, en lo que es considerado uno de los grupos más complicados del certamen.

Formaciones probables de Universidad Católica y Boca Juniors

El director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, volverá a apostar por la defensa titular, compuesta por Marcelo Weigandt en el lateral derecho, la dupla central de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa, y Lautaro Blanco como lateral izquierdo. En el arco permanecerá Leandro Brey ante la ausencia por lesión de Agustín Marchesín. Los cambios más relevantes se producirán en el mediocampo, donde Leandro Paredes regresa a la titularidad tras recuperarse de la actividad con la selección argentina y sumar minutos en Córdoba, mientras que Santiago Ascacíbar volvería también en lugar de Ander Herrera.

Junto a Paredes y Ascacíbar se mantendrán en la titularidad Milton Delgado y Tomás Aranda, este último viene de realizar un gran partido ante Talleres y cada vez se afianza más como el principal generador de juego del equipo, a pesar de tener apenas un puñado de partidos en Primera División. En el ataque, sin cambios, la dupla formada por Adam Bareiro y Miguel Merentiel será la encargada de encabezar la ofensiva xeneize, consolidando una sociedad que viene mostrando buenos resultados en el inicio de la temporada.

En cuanto a Universidad Católica, el entrenador Daniel Garnero no realizaría muchas modificaciones con respecto al once que goleó 6 a 1 a Palestino en el Claro Arena. El equipo chileno mantendría la base que viene mostrando un gran rendimiento ofensivo en el campeonato local, con la dupla argentina de Zampedri y Giani como principales referencias en ataque.

La principal duda en la formación de la U pasa por el regreso al once titular del histórico Gary Medel, quien podría ocupar un lugar en la zaga central en lugar de Agustín Farías. El experimentado defensor chileno, ex jugador de Boca Juniors, podría tener la oportunidad de enfrentar a su ex equipo en este debut copero, aportando su experiencia internacional en un partido de alta exigencia para el conjunto de Santiago.

Probable formación de Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Probable formación de Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri.

Universidad Católica vs Boca Juniors: Ficha técnica