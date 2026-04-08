Ver San Lorenzo vs. Deportivo Recoleta en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

San Lorenzo juega por la Sudamericana.

San Lorenzo visita este miércoles a las 19 horas a Deportivo Recoleta de Paraguay por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un partido que se jugará en el estadio Defensores del Chaco, por la pequeña capacidad de la cancha del equipo local, que hace su debut en una competencia internacional. Y el tercer encuentro de Gustavo Álvarez como DT del Ciclón.

El entrenador comenzó con el pie derecho su ciclo enfrente del equipo, después de debutar con un empate sin goles ante Deportivo Riestra y superar por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en un partido repleto de emociones jugado bajo la lluvia. Y aún en la búsqueda de mejorar el funcionamiento del equipo, que no había logrado arrancar bien el campeonato Apertura 2026.

Por dónde ver San Lorenzo contra Deportivo Recoleta

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcto de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Deportivo Recoleta y San Lorenzo de este miércoles a las 19 será transmitido por ESPN y Disney +.

Cómo llega San Lorenzo y posible equipo

Respecto al presente de San Lorenzo, el equipo azulgrana viene sumando confianza, aunque sigue fuera de la zona de playoff. Las dos grandes dudas son Jhohan Romaña y Luciano Vietto. El defensor colombiano arrastra una molestia muscular, pero lo van a esperar hasta último momento, mientras que Vietto ya dejó atrás la sobrecarga muscular que lo marginó del partido frente a Estudiantes y volvió a viajar con el grupo. Ambos están convocados y serán exigidos nuevamente en las horas previas al encuentro.

Gustavo Álvarez, DT de San Lorenzo.

De esta manera, para este cotejo ingresarían Guzmán Corujo, Teo Rodríguez Pagano y Rodrigo Auzmendi, mientras que saldrían Romaña, Matías De Ritis y Facundo Gulli. El once inicial fue Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Guzmán Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.

La historia de Deportivo Recoleta

El conjunto paraguayo tiene tan solo tres años en primera división y es la primera vez que clasificará en un certamen internacional. En 2001, obtuvo el primero de sus dos título más importante hasta ahora. Ganando el campeonato de la División Intermedia y así logrando también el ascenso por primera vez en su historia a la Primera División, máxima categoría del fútbol paraguayo. Pero descendió al año siguiente y no volvió a primera hasta 2024.

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