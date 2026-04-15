La Corte Suprema de Chubut intervino el área que le dio la tenencia a la madre de Ángel López

La muerte de Ángel López, el niño de cuatro años que perdió la vida en su casa de Comodoro Rivadavia mientras estaba con su madre, no solo conmocionó al país entero, sino que además desató una fuerte reacción institucional en el sistema judicial de la provincia de Chubut.

Tanto es así, que la Corte Suprema provincial resolvió intervenir el equipo técnico que participó en la decisión de otorgar la tenencia del menor a su madre, después de que la autopsia confirmara lesiones compatibles con maltrato infantil.

La medida fue aprobada por unanimidad y establece la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II por un plazo de 60 días. La auditoría estará a cargo de la camarista María Marta Nieto, quien deberá presentar informes semanales. El objetivo es revisar en profundidad si se cumplieron los protocolos y cuáles son las responsabilidades de los organismos involucrados en el caso.

El presidente del Tribunal, Andrés Giacomone, señaló que se realizará “un análisis integral” de la actuación de todos los actores institucionales, en un contexto de fuerte conmoción social y cuestionamientos al funcionamiento del fuero de familia.

La auditoría judicial tras el caso Ángel

La intervención fue formalizada mediante el Acuerdo Plenario N° 5659/2026, firmado por los seis ministros del Tribunal. La Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial N° II, bajo la presidencia de Nieto, asumirá la supervisión del proceso, acompañada por la coordinadora técnica Valentina Kresteff y la funcionaria Gisela Ochoa.

La auditoría abarcará no solo al equipo técnico, sino también a juzgados, servicios de protección de derechos y otras áreas que hayan tenido intervención en la decisión final. A partir de ello, el Tribunal busca determinar si existieron fallas en la aplicación de protocolos, especialmente en un contexto donde se modificaron los sistemas de guardias en casos de violencia familiar y de género.

Desde el máximo órgano judicial remarcaron que no se adelantarán conclusiones hasta contar con un diagnóstico completo. Tampoco descartaron la adopción de medidas correctivas en función de los resultados.

Los resultados de la autopsia y la investigación penal

En paralelo, la causa penal avanza con la detención de la madre del menor, Mariela Beatriz Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, ambos imputados y con prisión preventiva por seis meses. Los fiscales Facundo Oribones y Diana Florencia Guzmán impulsaron las detenciones tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

El informe forense reveló que el niño presentaba al menos 21 hematomas en el cuero cabelludo y lesiones internas compatibles con el llamado síndrome del sacudón, forma severa de abuso físico. Entre los hallazgos se detallan traumatismos craneales, hemorragia subaracnoidea, edema cerebral severo y herniación del tronco cerebral. La causa probable de muerte fue determinada como una falla cerebral asociada a hipertensión endocraneana.

Además, se registraron múltiples infiltraciones y colecciones de sangre en distintas zonas del cráneo. El informe señala también que algunas lesiones antiguas no estaban directamente vinculadas con la causa de muerte, mientras que otras marcas corresponden a maniobras médicas para salvar la vida del niño.