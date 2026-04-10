La muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció de manera dudosa en la ciudad de Comodoro Rivadavia, mantiene conmocionado a todo el país por su parecido con el caso Lucio Dupuy.

Cuando los hechos tomaron notoriedad mediática, comenzaron a circular versiones y acusaciones contra Mariela Altamirano, la madre del menor, asociados a un historial de maltratos dirigidos a Ángel. En las últimas horas, por primera vez la mujer habló públicamente.

Qué dijo Mariela Altamirano, la mamá de Ángel

La investigación del caso avanza a paso firme y de manera veloz. Al expediente, podrían sumarse las últimas declaraciones de Mariela Altamirano ante los medios de comunicación.

“Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, expresó la madre de Ángel y rechazó contundentemente las acusaciones en su contra. Además, contó su versión de los hechos. Según su relato, todo ocurrió durante la mañana del domingo en que el niño fue encontrado en grave estado. Contó que ella y su pareja decidieron despertarlo temprano, porque últimamente "dormía muchas horas seguidas y no se levantaba para ir al baño".

Al notar que la cama estaba mojada, le pidió a su novio que llevara a Ángel a la cama matrimonial: “Estaba durmiendo, lo sentía roncar”. Después, sin embargo, advirtieron que algo no estaba bien. “Mi marido me dice ‘no respira’. Entonces empecé a hacerle RCP y llamé a la ambulancia enseguida”, recordó Mariela.

La mujer dijo que, en medio de la desesperación, salieron a la calle con Ángel en brazos para pedir ayuda. Al llegar al hospital, les informaron que el niño aún tenía signos vitales, aunque presentaba falta de oxígeno. “Yo también quiero saber qué pasó. Nosotros no le pegamos al nene, no le hicimos nada”, subrayó Altamirano.

Las amenazas contra la madre

En el mismo diálogo, la mujer insistió en que su intención siempre fue cuidar de su hijo y darle un entorno mejor. Contó que en el pasado sufrió violencia de género por parte del padre del niño, Luis López, incluso durante el embarazo. Explicó que el hombre tenía consumos problemáticos de alcohol y drogas y que se ausentaba durante días.

“Yo le dije que me quería separar porque ya no aguantaba más”, contó la mujer. Según su relato, tras tomar esa decisión fue echada del hogar que compartían y regresó a Córdoba, aunque en los últimos meses volvió a Comodoro Rivadavia para que el niño pudiera ver a su padre.

También se refirió a las críticas que recibió por no asistir al velatorio de Ángel y retirarse en taxi. "Fue por temor", aseguró Mariela y contó que tanto ella como su familia habrían recibido amenazas. “Me están diciendo que nos van a prender fuego la casa. Tengo una bebé de seis meses y tengo que resguardar su bienestar. Primero está mi hija”, cerró.