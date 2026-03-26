Pronóstico: anticipan máximas de hasta 40° C, ¿Cuándo llega el miniverano?

El "miniverano" tendrá lugar la próxima semana producto del "bloqueo atmosférico" que se posicionará en la región norte del país.

A días de iniciar abril de 2026, el meteorólogo Christian Garavaglia anticipó el regreso de máximas de hasta 40 °C en algunas regiones de Argentina.

Conforme a las previsiones climatológicas detalladas este jueves en el portal Meteored, el "miniverano" tendrá lugar la próxima semana producto del "bloqueo atmosférico" que se posicionará en la región norte del país.

Pronóstico del tiempo y radar en el mapa

"La clave será el avance de un marcado frente cálido este viernes 27 desde el norte argentino hacia el centro del país, en donde tenderá a quedar semiestacionario luego en las siguientes jornadas", señaló el especialista.

¿Cuándo llega el miniverano a la Argentina?

Para Christian Garavaglia, el norte de la Argentina se encamina a ser el escenario de un "bloqueo atmosférico" que le garantizará varias jornadas sucesivas de tiempo estable y soleado, con gradual ascenso de temperaturas.

"Al actual panorama cálido que se presenta en la región, se irán adicionando en los próximos días varios grados más de temperatura, llegando para los primeros días de abril a valores probables de 38 a 39 °C en algunas provincias del norte argentino como Santiago del Estero o Formosa", precisó.

El patrón persistirá hasta el domingo 5 de abril, jornada de Pascua, con la llegada de un frente frío al centro del país.

El anticipo publicado por Garavaglia se condice con los modelos térmicos elaborados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN): en Formosa, Chaco, este de Salta y norte de Santa Fe y Santiago del Estero el mercurio trepará hasta los 38° C el próximo lunes 30.

Para la jornada del martes, el foco de calor se acentuará hasta los 40 °C en el centro de Formosa y el norte de Chaco, mientras que el miércoles, se desplazará hacia el noroeste de ambos territorios.