Anticipan el fin de las tormentas, pero se consolidará el frío: ¿Qué dice el pronostico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el fin del período de lluvias y tormentas que azotan al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y parte del Litoral argentino.

Las malas condiciones climáticas derivadas del período de formación de una ciclogénesis en el Atlántico ya dejó tres jornadas de precipitaciones e irrupción fuerte del viento. En la localidad correntina de Nogoyá, una entidad deportiva y algunos particulares sufrieron voladuras de techo, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, un árbol cayó en la intersección de la Avenida Santa Fe y Julián Álvarez.

¿Cuándo llega el fin de las precipitaciones en el AMBA?

Conforme al modelo de precipitaciones actualizado este martes por el SMN, las lluvias en el AMBA y la región del Litoral argentino se mantendrán hasta el miércoles 8 de abril. Si bien se avanzará hacia una instancia de salida de las malas condiciones climáticas, persistirán de manera decreciente en intensidad por las próximas 36 horas.

"Las lluvias intensas se concentran ahora en el noreste argentino bajo alerta meteorológica, mientras el resto del país comienza a estabilizarse. El ingreso de aire más frío provoca un marcado descenso térmico y condiciones más típicas del otoño", complementó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en Meteored.

En lo que respecta al escenario térmico, el SMN prevé para la región una consolidación del otoño, con temperaturas mínimas definidas para el miércoles 8 de entre 14° C a 18° C, mientras que al ampliar a la zona núcleo, el mercurio se deplomára en horas de la madrugada hasta los 4 °C.

"Detrás del sistema de tormentas, se afianza el ingreso de aire frío con una rotación del viento al sector sur, lo que genera un descenso térmico marcado en gran parte del país", sumó De Benedictis.

Pronóstico semanal para el AMBA

Miércoles 8 de abril

Cielo nublado - Precipitaciones constantes

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 22° C

Jueves 9 de abril

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 14° C

Temperatura máxima: 23° C

Viernes 10 de abril

Cielo algo nublado