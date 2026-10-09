El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Caso Loan: cómo sigue el juicio después del quiebre de Caillava y de la pista "narco"
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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La fuerte frase de Victoria Caillava en su primera declaración por la desaparición de Loan
La ex funcionaria municipal, una de los siete detenidos por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".
La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, una de los siete detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".
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Tensión en el juicio por Loan: Caillava rompió el silencio y se contradijo
La ex funcionaria de 9 de Julio no pudo explicar algunas cuestiones y apuntó al ex comisario Maciel y a una hipótesis vinculada al narcotráfico por la desaparición del pequeño el 13 de junio de 2024.
Hace 3 horas
Loan: una exfuncionaria detenida vinculó por primera vez el caso con una venganza narco
Se trata de Victoria Caillava, quien estuvo presente en el almuerzo familiar en la casa de Catalina, la abuela paterna del niño. La mujer también aseguró que era colaboradora de la Policía Federal y que tenía diálogo con intendentes y comisarios.
Durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre, Caillava vinculó la desaparición de Loan a un ajuste narco.
Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de 9 de Julio, expuso una nueva hipótesis en el medio del juicio por Loan Peña, el niño de 4 años que desapareció luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después, su paradero sigue siendo un misterio y la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió.
07:09 | 08/10/2026
Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo
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07:25 | 07/10/2026
Juicio por Loan: María Caillava declara hoy por primera vez
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18:57 | 06/10/2026
Declara Victoria Caillava en el caso Loan: los 4 interrogantes que deberá responder
Una de las principales acusadas está citada para este miércoles. Durante el juicio se la vio tomando notas de las declaraciones de testigos y charlando con su pareja, Carlos Pérez, cuando los señalaban como lo hizo, por ejemplo, el ex comisario Walter Maciel.
08:31 | 06/10/2026
Juicio por Loan: crece la expectativa por la declaración de Caillava
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Juicio por Loan: esta semana se espera la declaración clave de una imputada
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13:59 | 04/10/2026
Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras el pedido de rastrillaje de las lagunas
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11:27 | 02/10/2026
Caso Loan: analizan recurrir a inteligencia artificial en una zona clave
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13:31 | 01/10/2026
Giro en el caso Loan: la medida que evalúa la Justicia en zonas ya rastrilladas
Evalúan una nueva medida para revisar dos lagunas ubicadas en la zona donde se concentraron los primeros operativos de la búsqueda. La decisión todavía no fue adoptada.
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Juicio por Loan: analizan drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas
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Giro inesperado en el juicio Loan Peña: la decisión que impacta en el veredicto
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