La fuerte frase de Victoria Caillava en su primera declaración por la desaparición de Loan

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, una de los siete detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".

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Se trata de la cuarta imputada que presta testimonio ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, tras el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.

El recuerdo del almuerzo en lo de la abuela Catalina

Caillava resaltó que el 12 de junio de 2024 recibió una invitación de parte de Laudelina Peña para participar del almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, ubicada en el paraje Algarrobal y donde al día siguiente llegó a las 12:10. "Siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina", manifestó durante su exposición. La sindicada afirmó que en aquella comida se encontraban la abuela, Laudelina, su hija Macarena, Benítez, Camila Núñez con su hija y José con Loan, quien -recuerda- vestía una "remera negra que decía 'Messi' en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja" .

Al rato, arribaron Antonio Bernardino Benítez con su hijo J., Mónica Del Carmen Millapi, Daniel 'Fierrito' Ramírez y dos sobrinos. "Armamos la mesa, en una mesa larga nos sentamos los grandes y en otra mesa al lado nomás se sentaron los chicos. En la mesa grande, en la cabecera estaba Catalina, al lado de ella estaba yo, mi esposo (Carlos Pérez), José Peña, Loan —fue el único menor que se sentó con nosotros— y Macarena. Y en la otra punta estaba la hija menor de Benítez —M.—, Ramírez, Millapi, Camila y en la otra cabecera se encontraba Laudelina, quien se sentaba y paraba porque servía la comida", detalló.

Según consideró, se trató de un "almuerzo normal y tranquilo" porque "todos conversaban con el que tenían al lado". Mientras que indicó que la comida finalizó a las 13:40 cuando "las señoras se levantaron a lavar los platos" y "los chicos andaban por ahí, fueron con Benítez para el fondo" hasta que "en un momento desaparecieron todos".

Su historia personal y el pedido de ser escuchada

"Quiero que me conozcan a mí como persona. Siento que este es el lugar ya que se han dicho muchas cosas y ensuciado mi apellido. Nací en Gobernador Martínez, me crié en un paraje rural llamado Bonete, en una casa muy humilde, sin luz eléctrica y con muchas necesidades. Crecí con una familia humilde, agricultora, dedicada al tabaco", relató Caillava.

En este sentido remarcó que en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional "están presentes los hermanos de Loan" que la "conocen perfectamente" y resaltó que "nunca tuve un problema con ningún chico", mientras que lamentó: "Todo esto me afectó muchísimo".

"Toda mi vida trabajé y colaboré, tengo por mi sacrificio todo lo que me gané. Nadie me va a venir a enseñar. Yo sé todo o casi todo, si tengo que subir a un tractor y preparar 100 hectáreas de tierra, lo hago, señor juez", sentenció ante el Tribunal.