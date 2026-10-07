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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: María Caillava declara hoy por primera vez

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

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Juicio por Loan: María Caillava declara hoy por primera vez

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

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Después del parate durante una semana y en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, está llamada a declarar ante el Tribunal Oral en la sala ambientada del Regimiento de Gendarmería en Corrientes la exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, en medio del reclamo de la familia del menor que sostiene que la mujer tiene una función central en el plan de la sustracción y ocultamiento luego del almuerzo en la casa del Paraje El Algarrobal el 13 de junio de 2024. La declaración de Caillava había sido prometida por su defensor varias semanas atrás luego de fuertes acusaciones por parte de otros imputados, como Laudelina Peña y el ex comisario Walter Maciel, que la acusaron de tener un rol clave en cualquiera de las hipótesis que incluyen desde la captación al atropellamiento y también haber plantado pruebas claves en la investigación.

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