Declara Victoria Caillava en el caso Loan: los 4 interrogantes que deberá responder la exfuncionaria

Después del parate durante una semana y en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, está llamada a declarar ante el Tribunal Oral en la sala ambientada del Regimiento de Gendarmería en Corrientes la exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, en medio del reclamo de la familia del menor que sostiene que la mujer tiene una función central en el plan de la sustracción y ocultamiento luego del almuerzo en la casa del Paraje El Algarrobal el 13 de junio de 2024. La declaración de Caillava había sido prometida por su defensor varias semanas atrás luego de fuertes acusaciones por parte de otros imputados, como Laudelina Peña y el ex comisario Walter Maciel, que la acusaron de tener un rol clave en cualquiera de las hipótesis que incluyen desde la captación al atropellamiento y también haber plantado pruebas claves en la investigación.

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Una de las principales cuestiones que puede plantearse en la declaración de Caillava va de la mano de la hipótesis que volvió a poner en la discusión la declaración del ex comisario Walter Maciel y es la hipótesis del accidente. Según la sugerencia del ex jefe policial de 9 de Julio, “Loan fue víctima de atropellamiento y luego levantaron el cuerpo y lo ocultaron” y luego consideró que “los elementos de prueba son contundentes” para sostener que la pareja Caillava - Pérez eran los responsables principales de todo el hecho investigado. Pese a que durante la declaración de Maciel la ex funcionaria se mostró sorprendida con parte del relato, y hasta lo criticó junto a su pareja, ahora tendrá la oportunidad de cuestionar esa hipótesis y contar su relato sobre los hechos, aunque aún no se determinó si Caillava responderá preguntas de otros abogados y del Fiscal.

Más allá de las críticas que la defensa de Caillava ya hizo sobre la hipótesis del accidente, se espera que la imputada pueda responder acerca de las pericias que arrojaron resultados positivos tanto en la camioneta Ford Ranger con la que la pareja fue al almuerzo como en el auto Ford Ka con que después de la desaparición y durante la búsqueda, Perez y Caillava se fueron a la ciudad de Corrientes con el pretexto de un turno médico. Ese viaje fue autorizado por el ex comisario Maciel y durante el debate no sólo se cuestionó esa autorización sino que también hubo contradicciones con la visita al médico que aseguró Caillava haber realizado. Esos movimientos se contrastan también con la declaración que hizo la enfermera Alicia Axson que la atendió en el Hospital de 9 de Julio por un posible ataque de tos pero contó que la notó muy nerviosa y que le habló de que había estado en el campo.

En medio de las acusaciones identificando a Caillava como la imputada con un rol esencial, se espera que Caillava responda también a las acusaciones por las pruebas plantadas durante la búsqueda de Loan. Consta en el expediente la declaración de Laudelina Peña que sostuvo que el botín de Loan fue entregado a ella por Laudelina para que lo dejaran en medio del barro donde después dijeron haberlo encontrado. Sobre esa misma acusación el ex comisario Maciel aseguró que la ex funcionaria y su marido, Carlos Pérez, tuvieron un rol fundamental tanto en plantar el calzado como en los movimientos de distracción y ocultamiento. En ese sentido, también figura en el expediente que cuando allanaron la casa del matrimonio encontraron en la basura papeles donde parecía identificarse planes y números que armaban una línea de tiempo y con eso buscaron despegarse de los horarios clave del caso.

Entre esos detalles escritos por Caillava y Pérez figuran detalles de comunicaciones con la policía de 9 de Julio. Esas comunicaciones ya quedó establecido en el caso tuvieron que ver con que fue la ex funcionaria quien avisó a un policía conocido de la desaparición del pequeño pero nunca hicieron un llamado directo a la línea de emergencia. Algunos investigadores sostienen que esos llamados y movimientos fueron para despistar y que no se pueda trazar una línea de tiempo eficiente para la investigación. Además, se espera que pueda explicar los movimientos durante los días de búsqueda y también en los alrededores del campo donde se conoció que tienen hectáreas y una vivienda. Por esto también será importante la declaración que hará el jueves el hijo de Caillava, Jorge Berton, que es dueño de una lancha que fue investigada.

Alrededor de la lancha y la búsqueda en distintos campos alrededor del Paraje El Algarrobal, donde fue visto por última vez Loan, en las últimas semanas la querella insistió con el pedido de drenar dos lagunas en la localidad de 9 de Julio, pese a que fueron rastrilladas al inicio de la investigación sin arrojar rastros relevantes. Ante esto, la Justicia espera la valoración de especialistas ya que el reclamo de la familia del pequeño sostiene que los operativos superficiales no fueron suficientes y que es necesario el drenado del espacio para revelar elementos de importancia. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación sostienen que avalar este pedido sería reconocer que los operativos anteriores fueron insuficientes o mal ejecutados.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en la declaración de María Victoria Caillava y en el reclamo de las familias de que se rompa “el pacto de silencio” ya que los abogados defensores de Caillava y Pérez aseguraron que “van a responder y contar toda su verdad”, una verdad que la familia espera sirva para descubrir qué pasó y dónde está Loan Danilo Peña.