Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras el pedido de rastrillaje de las lagunas

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
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En coincidencia con las festividades de la Virgen de la Merced, la familia del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 publicó un mensaje para recordarlo y pedir por su aparición.
En medio de un parate en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y en coincidencia con las fiestas por la Virgen de la Merced en la localidad correntina de 9 de Julio, la familia del menor que está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 publicó una carta para mostrar lo que siente la familia en medio de una búsqueda frustrada y un proceso judicial sin respuestas.
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Los testigos señalaron los movimientos durante las primeras horas de búsqueda y no sólo complicaron al ex comisario sino que detallaron sospechosos movimientos de otros imputados.
El Tribunal Federal de Corrientes escuchó el relato de cinco nuevos testigos en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en una nueva audiencia que buscó reconstruir los movimientos en el paraje El Algarrobal durante las primeras horas de búsqueda el 13 de junio de 2024 cuando decenas de personas recorrían el campo tras el anuncio de que había desaparecido el pequeño de 5 años. Además, los jueces escucharon a testigos que viven en la localidad correntina de 9 de Julio y que en esa tarde y los días siguientes se encontraron con movimientos que, según describieron, nada tenían que ver con la rutina normal de quienes hoy están señalados como los sospechosos principales de la desaparición del menor.
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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
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Una contradicción entre testigos puso a la ex funcionaria en el centro de la escena mientras que otra testigo habló de que ella y Carlos Pérez se complementaban en el relato. Además, señalaron como el hombre que llegó como miembro de la Fundación Dupuy buscó desviar y guionar las declaraciones de testigos clave y se conoció que, después del juicio, un Juez dejará su cargo.
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