"Te fuiste con tus 5 añitos y no volviste”: la carta de los papás de Loan en el intermedio del juicio

En medio de un parate en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y en coincidencia con las fiestas por la Virgen de la Merced en la localidad correntina de 9 de Julio, la familia del menor que está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 publicó una carta para mostrar lo que siente la familia en medio de una búsqueda frustrada y un proceso judicial sin respuestas.

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En lo que va del juicio, iniciado a mediados de junio de este año, algunos de los principales imputados declararon ante la Justicia pero aún no se rompió “el pacto de silencio” que reclaman familiares y querellantes desde la desaparición. El nuevo documento se publicó en medio de un intervalo del proceso donde los jueces deben cubrir otros debates y asistir a un encuentro de magistrados, lo que hizo que quede un parate de casi dos semanas.

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“Hijito nuestro, desde ese día en el campo el tiempo se paró”, empieza el mensaje publicado por la familia y continúa: “Te fuiste con tus 5 añitos, con tu remera, con tus pasitos cortitos por el monte y no volviste”. Luego, la familia retrata cómo es la vida desde ese 13 de junio de 2024. “Desde entonces la casa ya no es casa. Tu sillita está vacía, tu platito sigue guardado, tu ropita doblada como la dejaste” y sentencia: “Todo te espera”.

En medio de un inmenso dolor, la familia relata que “no hay un solo dia, Loan, no hay una sola noche que no digamos tu nombre”, describe que “tu mamá te llama en sueños, tu papá te busca en cada ruido del campo, tus hermanos preguntan por vos”. Y cierran: “¿Cómo se le explica a un corazón que un pedacito suyo no está?”.

En el párrafo siguiente, los Peña le hablan directamente al pequeño: “Si pudieras ver lo que hiciste, mi vida. Hiciste que un país entero te conozca y te quiera sin conocerte. Hiciste que gente que nunca te vio llore por vos, rece por vos, salga a buscarte. Porque vos, con sólo 5 años, sos luz”. En la misma línea, añaden: “Queremos que sepas, donde quieras que estés, que no tenés la culpa de nada. Vos solo estabas jugando. Vos solo eras un nene feliz en el campo. Si tenés frío, te mandamos nuestro abrigo con el pensamiento. Si tenés miedo, te mandamos nuestros brazos. Si estás confundido, te mandamos nuestra voz. Acá estamos mi amor, acá estamos”.

La familia de Loan, mientras aguarda por respuestas en un juicio detenido en el tiempo, le asegura al pequeño que “no vamos a parar, hasta que la tierra misma nos diga dónde estás” y completan “no existe cansancio cuando se busca a un hijo, no existe imposible cuando se ama como te amamos”.

“Te amamos desde antes de que nacieras, te amamos esos 5 años que nos regalaste y te vamos a amar el resto de nuestras vida. Ese amor no se perdió con vos en el campo, ese amor está más vivo que nunca”, reza la carta. Y sobre el final, sentencian: “Volvé, mi chiquito. Aunque sea en un sueño, volvé un ratito para darnos fuerza. Tu lugar sigue acá intacto, tuyo para siempre. Te ama y te espera con el alma rota pero de pie, tu familia... La que no te olvida, la que te busca, la que te espera”.

Más allá de la carta, la expectativa se abre en torno al regreso del debate ya que una de las principales señaladas, María Victoria Caillava pidió declarar. Según fuentes judiciales, lo hará el próximo 7 de octubre, un día antes de que lo haga su hijo Jorge Berton.

La exfuncionaria volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego que varios testigos hablaran de su salud y su viaje en medio de la desesperada búsqueda. Además, sobre ella y su marido Carlos Pérez pesa el mayor indicio del expediente: las pruebas de odorología positiva en sus dos vehículos. Contra Caillava apuntaron los imputados, Laudelina Peña y Walter Maciel, como así también varios testigos. Por eso la familia espera ansiosa y angustiada que esta vez una de las imputadas por la sustracción y ocultamiento brinde datos claves de qué pasó y dónde está Loan.