El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio por Loan: analizan drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas
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"Te fuiste con tus 5 añitos y no volviste”: la carta de los papás de Loan
En coincidencia con las festividades de la Virgen de la Merced, la familia del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 publicó un mensaje para recordarlo y pedir por su aparición.
En medio de un parate en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y en coincidencia con las fiestas por la Virgen de la Merced en la localidad correntina de 9 de Julio, la familia del menor que está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 publicó una carta para mostrar lo que siente la familia en medio de una búsqueda frustrada y un proceso judicial sin respuestas.
Hace 1 hora
Analizan drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas
En medio del juicio por la desaparición de Loan, analizan volver a rastrillar dos lagunas de 9 de Julio, Corrientes, que ya habían sido analizadas durante la investigación.
Según publicó Infobae, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, aceptó un pedido de la querella para evaluar nuevas diligencias en las lagunas. En tanto. el drenaje todavía no fue definido ya que previamente se deberán expedirse los especialistas.
“Continuamos la investigación y los pedidos de la querella. Ahora los técnicos deberán opinar”, explicó la magistrada a este medio.
Hace 3 horas
Caillava, un ataque de tos y el rol del "Americano": sigue el juicio por Loan
Una contradicción entre testigos puso a la ex funcionaria en el centro de la escena mientras que otra testigo habló de que ella y Carlos Pérez se complementaban en el relato. Además, señalaron como el hombre que llegó como miembro de la Fundación Dupuy buscó desviar y guionar las declaraciones de testigos clave y se conoció que, después del juicio, un Juez dejará su cargo.
La nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en el Escuadrón de Gendarmería de Corrientes quedó marcada por el relato de testigos que pusieron en medio de la escena, principalmente, los movimientos de Victoria Caillava, una de las principales imputadas en el caso. Entre las testigos está la enfermera que atendió a la ex funcionaria la noche de la desaparición en el Hospital de 9 de Julio, Alicia Axson, que también fue señalada parcialmente por un testigo que en la jornada anterior declaró que cerca de la casa encontraron los teléfonos descartados, que luego admitió la mujer haberlos descartado “porque estaban viejos”, y que uno estaba sonando y en la pantalla le pareció ver la foto de la enfermera.
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Los testigos señalaron los movimientos durante las primeras horas de búsqueda y no sólo complicaron al ex comisario sino que detallaron sospechosos movimientos de otros imputados.
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