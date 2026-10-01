Juicio por Loan: analizan drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas

En medio del juicio por la desaparición de Loan, analizan volver a rastrillar dos lagunas de 9 de Julio, Corrientes, que ya habían sido analizadas durante la investigación.





Según publicó Infobae, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, aceptó un pedido de la querella para evaluar nuevas diligencias en las lagunas. En tanto. el drenaje todavía no fue definido ya que previamente se deberán expedirse los especialistas.

“Continuamos la investigación y los pedidos de la querella. Ahora los técnicos deberán opinar”, explicó la magistrada a este medio.