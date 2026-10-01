Giro en el caso Loan: la drástica medida que evalúa la Justicia en zonas que ya habían sido rastrilladas

La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará un nuevo procedimiento en la provincia de Corrientes. A más de dos años de la última vez que el nene fue visto en el paraje Algarrobal de la localidad de 9 de Julio, la Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas que ya habían sido rastrilladas durante los primeros días de la búsqueda.

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La medida intenta profundizar la revisión de los sectores ya inspeccionados en junio del 2024, cuando se desplegó el operativo más intenso para encontrar al menor. A partir de esto, los investigadores consideran que el tiempo que pasó y la posibilidad de contar con nuevas herramientas podrían justificar una revisión más exhaustiva en esa zona.

La desaparición de Loan ocurrió el 13 de junio del 2024, cuando el nene de 5 años había ido a almorzar con su familia a la casa de su abuela Catalina en la zona rural de la localidad correntina. Desde entonces, en la causa se sostuvieron distintas hipótesis y se llevaron adelante numerosos rastrillajes sin que se haya podido establecer, al menos hasta ahora, qué fue lo que pasó con el menor.

Dos lagunas que ya habían sido rastrilladas

Las lagunas que ahora podrían volver a quedar bajo análisis ya habían formado parte de los primeros operativos. En aquel momento, efectivos de distintas fuerzas habían realizado rastrillajes terrestres y acuáticos en una extensa zona cercana al lugar donde Loan fue visto por última vez.

La posibilidad de drenarlos busca determinar si en el fondo o en sectores que no pudieron ser inspeccionados con suficiente precisión podría existir algún elemento de interés para la investigación. La eventual medida requeriría una planificación específica por las características del terreno y el volumen de agua.

Por el momento, no se trata de una orden de drenaje confirmada sino de una alternativa que se encuentra en evaluación judicial. La decisión va a depender de los elementos reunidos y de la factibilidad técnica de llevarlo adelante.

Qué pasó con Loan, la pregunta que sigue sin respuesta

La investigación por la desaparición de Loan continúa en la Justicia Federal y mantiene como eje central determinar qué ocurrió con el nene después de que se separara del grupo de familiares con el que había compartido el almuerzo en lo de Catalina.

A lo largo de la causa se hicieron múltiples rastrillajes, allanamientos y peritajes, además de analizarse comunicaciones telefónicas y otros elementos que forman parte del expediente. Sin embargo, no se logró aún encontrar al menor ni establecer con certeza dónde pudo haber sido trasladado.

El juicio, que comenzó a mediados de este año y se encuentra en cuarto intermedio, tiene 17 imputados y ya se siguieron distintas líneas investigativas. En este contexto, la posibilidad de volver a explorar lugares ya revisados muestra que los investigadores siguen intentando obtener evidencias que permitan avanzar en una hipótsis certera.