Giro inesperado en el juicio Loan Peña: la decisión que impacta en el veredicto

El juez Fermín Amado Ceroleni, quien preside el Tribunal en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, confirmó que presentó la renuncia al Poder Judicial y el Gobierno de Javier Milei se la aceptó.

Ceroleni, quien había iniciado el proceso de jubilación, informó que estará frente al debate hasta el próximo 1° de diciembre.

De esta manera, es casi un hecho que no estará en el veredicto -ya que actualmente, la causa no está cerca de una resolución- y deberán decidir cómo continuar con el proceso a partir del 2027.