El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Giro inesperado en el juicio Loan Peña: la decisión que impacta en el veredicto
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Hace 18 minutos
Renunció el Presidente del Tribunal: cómo impacta en el juicio
El juez Fermín Amado Ceroleni, quien preside el Tribunal en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, confirmó que presentó la renuncia al Poder Judicial y el Gobierno de Javier Milei se la aceptó.
Ceroleni, quien había iniciado el proceso de jubilación, informó que estará frente al debate hasta el próximo 1° de diciembre.
De esta manera, es casi un hecho que no estará en el veredicto -ya que actualmente, la causa no está cerca de una resolución- y deberán decidir cómo continuar con el proceso a partir del 2027.
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Juicio por Loan: la revelación del fiscal sobre los avances de la causa
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El mensaje de la familia de Loan en medio del juicio: “ No vamos a parar”
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13:06 | 26/09/2026
"Te fuiste con tus 5 añitos y no volviste”: la carta de los papás de Loan
En coincidencia con las festividades de la Virgen de la Merced, la familia del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 publicó un mensaje para recordarlo y pedir por su aparición.
08:55 | 24/09/2026
Juicio por Loan: Caillava prometió romper el silencio y su hijo también declarará
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Juicio por Loan: hoy declaran tres policías que analizaron celulares y participaron del pe
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Caillava, un ataque de tos y el rol del "Americano": sigue el juicio por Loan
Una contradicción entre testigos puso a la ex funcionaria en el centro de la escena mientras que otra testigo habló de que ella y Carlos Pérez se complementaban en el relato. Además, señalaron como el hombre que llegó como miembro de la Fundación Dupuy buscó desviar y guionar las declaraciones de testigos clave y se conoció que, después del juicio, un Juez dejará su cargo.
06:43 | 22/09/2026
Juicio por Loan: hoy declaran testigos claves y crece la expectativa
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Juicio por Loan: se espera una semana clave con nuevos testimonios
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Juicio por Loan: lo que dejaron las audiencias hasta ahora
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08:37 | 18/09/2026
Caso Loan: siguen las repercusiones por la insólita declaración de Maciel
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08:25 | 18/09/2026
"Jamás pudo haber un accidente ahí": un especialista tiró abajo la hipótesis de Maciel
Los testigos señalaron los movimientos durante las primeras horas de búsqueda y no sólo complicaron al ex comisario sino que detallaron sospechosos movimientos de otros imputados.
07:10 | 17/09/2026
Juicio por Loan: hoy declaran cinco testigos de la causa
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Maciel, directo contra Laudelina: por qué complicó a la tía de Loan
El ex comisario lamentó que no haya careo con la tía del niño, en tanto que volvió a señalar la hipótesis del accidente y culpar a Pérez y Caillava. Ahora, otro abogado defensor pide careos con el ex jefe policial de la localidad de 9 de Julio.
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Juicio por Loan: declara el perito que analizó ADN de la camioneta de Pérez y Caillava
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