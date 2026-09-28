Juicio por Loan: la revelación del fiscal sobre los avances de la causa

El fiscal Carlos Schaerer se refirió al curso del juicio que se desarrolla por la desaparición de Loan Peña. "Estoy satisfecho por el curso del juicio, sobre todo porque desvinculamos a la familia de Loan en su desaparición", resaltó.

Para Schaerer "el único que respondió a la acusación fue Maciel". "Hubo un quiebre y algunos empezaron a comprender lo que se les acusa", dijo.