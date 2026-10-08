Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo
Hace 19 minutos
Tensión en el juicio por Loan: Caillava rompió el silencio y se contradijo
La ex funcionaria de 9 de Julio no pudo explicar algunas cuestiones y apuntó al ex comisario Maciel y a una hipótesis vinculada al narcotráfico por la desaparición del pequeño el 13 de junio de 2024.
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La fuerte frase de Victoria Caillava en su primera declaración por la desaparición de Loan
La ex funcionaria municipal, una de los siete detenidos por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".
La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, una de los siete detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".
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Declara Victoria Caillava en el caso Loan: los 4 interrogantes que deberá responder
Una de las principales acusadas está citada para este miércoles. Durante el juicio se la vio tomando notas de las declaraciones de testigos y charlando con su pareja, Carlos Pérez, cuando los señalaban como lo hizo, por ejemplo, el ex comisario Walter Maciel.
Después del parate durante una semana y en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, está llamada a declarar ante el Tribunal Oral en la sala ambientada del Regimiento de Gendarmería en Corrientes la exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, en medio del reclamo de la familia del menor que sostiene que la mujer tiene una función central en el plan de la sustracción y ocultamiento luego del almuerzo en la casa del Paraje El Algarrobal el 13 de junio de 2024. La declaración de Caillava había sido prometida por su defensor varias semanas atrás luego de fuertes acusaciones por parte de otros imputados, como Laudelina Peña y el ex comisario Walter Maciel, que la acusaron de tener un rol clave en cualquiera de las hipótesis que incluyen desde la captación al atropellamiento y también haber plantado pruebas claves en la investigación.
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