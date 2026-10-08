Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo

Después del parate durante una semana y en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, está llamada a declarar ante el Tribunal Oral en la sala ambientada del Regimiento de Gendarmería en Corrientes la exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, en medio del reclamo de la familia del menor que sostiene que la mujer tiene una función central en el plan de la sustracción y ocultamiento luego del almuerzo en la casa del Paraje El Algarrobal el 13 de junio de 2024. La declaración de Caillava había sido prometida por su defensor varias semanas atrás luego de fuertes acusaciones por parte de otros imputados, como Laudelina Peña y el ex comisario Walter Maciel, que la acusaron de tener un rol clave en cualquiera de las hipótesis que incluyen desde la captación al atropellamiento y también haber plantado pruebas claves en la investigación.