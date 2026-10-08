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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Juicio por Loan: tras la declaración de Caillava, hoy rompe el silencio su hijo

Hace 19 minutos

Tensión en el juicio por Loan: Caillava rompió el silencio y se contradijo

La ex funcionaria de 9 de Julio no pudo explicar algunas cuestiones y apuntó al ex comisario Maciel y a una hipótesis vinculada al narcotráfico por la desaparición del pequeño el 13 de junio de 2024.

 

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Hace 1 hora

La fuerte frase de Victoria Caillava en su primera declaración por la desaparición de Loan

La ex funcionaria municipal, una de los siete detenidos por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien". 

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, una de los siete detenidos por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, sostuvo este miércoles que la causa por la desaparición "la afectó muchísimo" y aseguró que "toda su vida fue una mujer bien".

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Hace 2 horas

Declara Victoria Caillava en el caso Loan: los 4 interrogantes que deberá responder

Una de las principales acusadas está citada para este miércoles. Durante el juicio se la vio tomando notas de las declaraciones de testigos y charlando con su pareja, Carlos Pérez, cuando los señalaban como lo hizo, por ejemplo, el ex comisario Walter Maciel.

Después del parate durante una semana y en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, está llamada a declarar ante el Tribunal Oral en la sala ambientada del Regimiento de Gendarmería en Corrientes la exfuncionaria de la localidad de 9 de Julio, María Victoria Caillava, en medio del reclamo de la familia del menor que sostiene que la mujer tiene una función central en el plan de la sustracción y ocultamiento luego del almuerzo en la casa del Paraje El Algarrobal el 13 de junio de 2024. La declaración de Caillava había sido prometida por su defensor varias semanas atrás luego de fuertes acusaciones por parte de otros imputados, como Laudelina Peña y el ex comisario Walter Maciel, que la acusaron de tener un rol clave en cualquiera de las hipótesis que incluyen desde la captación al atropellamiento y también haber plantado pruebas claves en la investigación.

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07:25 | 07/10/2026

Juicio por Loan: María Caillava declara hoy por primera vez

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08:31 | 06/10/2026

Juicio por Loan: crece la expectativa por la declaración de Caillava

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09:43 | 05/10/2026

Juicio por Loan: esta semana se espera la declaración clave de una imputada

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13:59 | 04/10/2026

Juicio por Loan: cómo sigue la causa tras el pedido de rastrillaje de las lagunas

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11:27 | 02/10/2026

Caso Loan: analizan recurrir a inteligencia artificial en una zona clave

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13:31 | 01/10/2026

Giro en el caso Loan: la medida que evalúa la Justicia en zonas ya rastrilladas

Evalúan una nueva medida para revisar dos lagunas ubicadas en la zona donde se concentraron los primeros operativos de la búsqueda. La decisión todavía no fue adoptada.

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07:43 | 01/10/2026

Juicio por Loan: analizan drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas

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08:32 | 30/09/2026

Juicio por Loan: las últimas definiciones y qué dijo la familia

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08:40 | 29/09/2026

Giro inesperado en el juicio Loan Peña: la decisión que impacta en el veredicto

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09:18 | 28/09/2026

Juicio por Loan: la revelación del fiscal sobre los avances de la causa

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04:36 | 27/09/2026

El mensaje de la familia de Loan en medio del juicio: “ No vamos a parar”

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