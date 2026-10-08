Caso Loan: una exfuncionaria detenida vinculó por primera vez la desaparición a una venganza narco

Durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre, Caillava vinculó la desaparición de Loan a un ajuste narco.

Victoria Caillava, exfuncionaria municipal de 9 de Julio, expuso una nueva hipótesis en el medio del juicio por Loan Peña, el niño de 4 años que desapareció luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después, su paradero sigue siendo un misterio y la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió.

{{{htmlAmp}}}

Según la investigación, el niño había salido junto a su tío Antonio Benítez y otras personas para buscar naranjas y, desde ese momento, se perdió su rastro. Durante los primeros días, la suposición estuvo centrada en la posibilidad de que se hubiera extraviado en la zona rural, aunque posteriormente cobró fuerza la hipótesis de una posible sustracción.

¿Qué dijo Victoria Caillava sobre la desaparición de Loan Peña?

Durante la audiencia de este miércoles 7 de octubre, Caillava vinculó la desaparición de Loan a un ajuste narco. Según describió, ella era colaboradora de la Policía Federal para combatir la venta de drogas en 9 de Julio y aseguró que “hablaba con intendentes y comisarios; fui la única funcionaria que se animó a hablar sobre los lugares de venta”.

Sin embargo, en todo el relato, los fiscales detectaron contradicciones y señalaron que la exfuncionaria no aparece registrada como informante de la Federal ni en ninguna causa vinculada al narcomenudeo. Además, destacaron que Caillava aseguró no tener comunicaciones con Maciel, pero luego se contradijo y sostuvo que “habían hablado por un acto escolar”.

Las contradicciones que detectó la fiscalía en la declaración de Caillava

A los fiscales también les resultó llamativo que, teniendo el contacto directo, haya denunciado la desaparición con otro policía. La fiscalía considera que estas contradicciones son un "puntos clave" que contrasta la información reunida durante las primeras horas de la desaparición de Loan.

También se espera que pudiera responder de manera puntual a las acusaciones del excomisario Maciel, que había apuntado contra ella y su pareja, Carlos Pérez, señalándolos como los principales sospechosos de lo que haya pasado con el niño. Sobre el día en que desapareció Loan, la exfuncionaria municipal relató que Catalina le había dicho que cuando cocinara pollo le iba a avisar porque sabía que le encantaba "la gallina de campo", por eso aseguró que no le pareció "rara" la invitación.

¿Cómo fue la reconstrucción del almuerzo en la casa de la abuela Catalina?

La mujer contó cómo llegó al lugar, quiénes estaban y puntualizó que se acordaba del niño, “con su remerita negra que decía Messi en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja”. Caillava aseguró: “No vi a ninguna persona alcoholizada” y destacó que “en un momento desaparecieron todos”, explicando cómo fue la salida hacia el naranjal.

Luego relató cómo fue que Benítez llamó a Laudelina mientras juntaban mandarinas y que allí se enteró de que Loan no se encontraba con el grupo. Después describió la salida de campo y aseguró que Carlos Pérez manejaba la camioneta: “Salimos despacio porque el camino es intransitable” y que no se detuvieron en "ningún momento". De esta manera, buscaba derribar la hipótesis de Maciel.

Los acusados del caso y las pruebas clave que analiza la Justicia

Además de Caillava, por la desaparición del menor fueron detenidos e imputados distintos adultos que estuvieron vinculados con el almuerzo en la familia paterna del niño o con las primeras horas de la búsqueda, entre ellos Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. La Justicia también incorporó distintas líneas de investigación a partir de peritajes telefónicos, análisis de vehículos, rastrillajes y otras medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió después de la desaparición.