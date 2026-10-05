Juicio por Loan: esta semana se espera la declaración clave de una imputada

Una de las principales imputadas fue señalada junto a su esposo, de saber qué ocurrió con el niño. Se trata de Victoria Caillava quien este miércoles 7 de octubre, cuando se reanude las jornadas de debate oral por la desaparición de Loan Peña, estará frente a los jueces y contará su verdad.

Tras una semana sin audiencias, por cuestiones de agenda judicial, el debate iniciará con la declaración de una de las siete imputadas por sustracción y ocultamiento del menor. Las defensas de Caillava solicitaron que sea escuchada ante tantas acusaciones en su contra, recibidas durante el pase de testigos e imputados del hecho.