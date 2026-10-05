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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: esta semana se espera la declaración clave de una imputada

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Juicio por Loan: esta semana se espera la declaración clave de una imputada

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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Esta semana se espera la declaración clave de una de las imputadas

Una de las principales imputadas fue señalada junto a su esposo, de saber qué ocurrió con el niño. Se trata de Victoria Caillava quien este miércoles 7 de octubre, cuando se reanude las jornadas de debate oral por la desaparición de Loan Peña, estará frente a los jueces y contará su verdad.

 

Tras una semana sin audiencias, por cuestiones de agenda judicial, el debate iniciará con la declaración de una de las siete imputadas por sustracción y ocultamiento del menor. Las defensas de Caillava solicitaron que sea escuchada ante tantas acusaciones en su contra, recibidas durante el pase de testigos e imputados del hecho.

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"Te fuiste con tus 5 añitos y no volviste”: la carta de los papás de Loan

En coincidencia con las festividades de la Virgen de la Merced, la familia del pequeño desaparecido el 13 de junio de 2024 publicó un mensaje para recordarlo y pedir por su aparición.

En medio de un parate en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña y en coincidencia con las fiestas por la Virgen de la Merced en la localidad correntina de 9 de Julio, la familia del menor que está desaparecido desde el 13 de junio de 2024 publicó una carta para mostrar lo que siente la familia en medio de una búsqueda frustrada y un proceso judicial sin respuestas.

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Caillava, un ataque de tos y el rol del "Americano": sigue el juicio por Loan

Una contradicción entre testigos puso a la ex funcionaria en el centro de la escena mientras que otra testigo habló de que ella y Carlos Pérez se complementaban en el relato. Además, señalaron como el hombre que llegó como miembro de la Fundación Dupuy buscó desviar y guionar las declaraciones de testigos clave y se conoció que, después del juicio, un Juez dejará su cargo.

La nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en el Escuadrón de Gendarmería de Corrientes quedó marcada por el relato de testigos que pusieron en medio de la escena, principalmente, los movimientos de Victoria Caillava, una de las principales imputadas en el caso. Entre las testigos está la enfermera que atendió a la ex funcionaria la noche de la desaparición en el Hospital de 9 de Julio, Alicia Axson, que también fue señalada parcialmente por un testigo que en la jornada anterior declaró que cerca de la casa encontraron los teléfonos descartados, que luego admitió la mujer haberlos descartado “porque estaban viejos”, y que uno estaba sonando y en la pantalla le pareció ver la foto de la enfermera.

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