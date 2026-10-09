Caso Loan: rompió el silencio el hijo de la detenida acusado de manejar un auto donde encontraron ADN del nene

El juicio por la desaparición de Loan en Corrientes sumó recientemente una declaración que volvió a poner en jaque al entorno de María Victoria Caillava y de su esposo Carlos Pérez.

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Se trata del testimonio de Jorge Luciano Bertón, el hijo de Caillava, quien compareció este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. En primer lugar negó haber manejado los dos vehículos del matrimonio en los que se detectaron rastros odoríferos compatibles con el menor.

Qué dijo sobre el día de la desaparición de Loan

Bertón se presentó ante los jueces como agricultor y relató que se enteró de lo ocurrido a través de su esposa. Más tarde, según declaró, recibió un llamado de su madre, quien le preguntó si sabía qué había pasado con el nene.

El hombre aseguró que se sumó a los rastrillajes durante la tarde y que llegó a la casa de Catalina Peña, la abuela de Loan, cuando ya había oscurecido y había muchas personas participando de la búsqueda.

Según su relato, no vio allí a su madre ni a los demás imputados. También contó que recorrió la zona junto a otras personas y que en un momento, dejó a algunos de los participantes del operativo sobre la ruta nacional 123 antes de regresar a su casa.

Al día siguiente volvió a la zona para colaborar nuevamente con los rastrillajes. Durante su declaración, sostuvo que nunca condujo el Ford Ka ni la camioneta Ford Ranger de su madre y de Pérez.

Los rastros hallados en los vehículos

Los dos vehículos antes mencionados fueron objeto de peritajes durante la investigación. En agosto, el especialista en odorología forense Mario Rosillo ratificó ante el Tribunal que los perros entrenados habían detectado rastros de olor compatibles con Loan en el auto y en la camioneta del matrimonio.

En la misma jornada también declaró el oficial de la Policía Federal Ciro Melián Abril, quien se refirió a registros de actividad en internet y a comunicaciones telefónicas de Pérez con el excomisario Walter Maciel. Además, un vecino de Laudelina Peña aportó su versión sobre los movimientos de algunos de los involucrados durante la búsqueda.

Las audiencias continuarán la próxima semana con otros testimonios, entre ellos el del chofer que trasladó a Laudelina a la fiscalía, donde había sostenido la hipótesis de que Loan había sido atropellado. La mujer reconoció luego que la versión era falsa y afirmó que la había inventado bajo presión de su abogado.