“Sinceramente no recuerdo”, “que yo me acuerde, no” y “no recuerdo” fueron las frases más repetidas por Jorge Bertón, el hijo de María Victoria Caillava, durante la declaración testimonial en una nueva audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería en Corrientes, donde se lleva adelante el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña en El Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio la tarde del 13 de junio de 2024.

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El testigo había sido advertido antes de iniciarse la indagatoria de que podía negarse a declarar. Fue el Presidente del Tribunal, el juez Fermín Ceroleni quien le dijo que “la ley ampara al testigo a abstenerse de declarar en contra de sus parientes, padre, madre, ascendientes, así que es su derecho” y le recomendó que “si usted cree que alguna de las preguntas que le hagan es inconveniente puede abstenerse de declarar". Pese a la advertencia, el hijo de la ex funcionaria aceptó continuar y empezó a responder preguntas asegurando que quería contribuir “para que se sepa la verdad”. De inmediato, la abogada querellante Belén Russo Cornara accionó y en la primera respuesta, se contradijo.

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Cuando la letrada querellante quiso saber cómo se había enterado de la desaparición del pequeño, Bertón aseguró que fue por un estado de WhatsApp que vio su señora. Luego señaló que habló una vez con su madre, quien lo llamó “para contarle que se había perdido un niño”. Ante esa respuesta, la abogada quiso saber cuántas veces habían hablado y en qué horario pero el testigo aseguró que “ese 13 de junio, si mal no recuerdo, fue una sola vez". Sin embargo, las pruebas del expediente y la declaración de un perito demuestran que la tarde de la desaparición Caillava y su hijo hablaron por teléfono en tres oportunidades. Esa primera contradicción en la declaración marcó un camino de preguntas que, para los especialistas, demostró que había un intento de evitar responder y desviar el tono de las preguntas.

Bertón empezó a intercalar sus respuestas y surgieron varias veces las frases "no recuerdo", "que yo me acuerde no" y "sinceramente no recuerdo" en su discurso.

Desde allí, empezaron a marcar los tropiezos de Bertón. Otra de las contradicciones que destacaron fue que la noche del 13 de junio de 2024, el día de la desaparición de Loan, Bertón participó de la búsqueda en el naranjal junto a otras cinco personas pero en su relato sólo nombró a tres porque dijo no recordar quienes eran los demás. No obstante, los investigadores tienen comprobado en el expediente que a esa hora fue Bertón quien trasladó a esas personas en su camioneta hasta la Ruta 123, un camino que fue captado por una cámara de seguridad y que muestra que hace el recorrido detrás del vehículo de Carlos Pérez y Victoria Caillava.

La incongruencia siguiente tuvo que ver con que pese a circular detrás del vehículo y haber estado en el mismo campo, Bertón aseguró no haber visto a su madre ni a la pareja de ella el día de la desaparición. Al continuar con su relato de esa noche, los especialistas notaron otra incoherencia: Bertón dijo que tras dejar a esos "muchachos" en la ruta, volvió a su casa en el paraje El Algarrobal cerca de las 23 -vecino a la casa de la abuela Catalina- y aseguró que no volvió a salir hasta el otro día.

El llamativo olvido de Bertón no coincide con las pericias ya que mientras él "no recuerda" el horario en que salió de su casa, los peritos informáticos rastrearon su teléfono y comprobaron que estaba conectado a su vehículo en una zona alejada a su domicilio en el paraje El Algarrobal.

La siguiente parte de su declaración tuvo que ver con los movimientos de su camioneta entre el 13 y 14 de junio, el día de la desaparición y el siguiente. El hijo de Caillava contó que tuvo que viajar a la localidad de Lavalle, cerca de Goya, “a buscar plásticos para la cobertura de un techo” y contó que todos los movimientos los hizo con su camioneta, la cual vendió un tiempo después de esos viajes. Ante ese relato, las preguntas que le hicieron a Bertón tenían que ver con las comunicaciones de esos días con su madre que otra vez el testigo aseguró “no recordar”. La defensa de Caillava, por su parte, había destacado que los contactos entre la mujer y su hijo eran diarios, aunque buscaron dejar asentado que se daban desde antes de la desaparición del pequeño.

Después de la declaración, fuentes cercanas a la investigación aseguraron a El Destape que “no sólo hay inconsistencias en el relato de Bertón, sino que complica parte de la estrategia de su madre”. Es que a las contradicciones del hombre por sus movimientos el día de la desaparición y los siguientes, hay que sumarle que Caillava no pudo responder por qué se atribuyó ser “informante de la policía” cuando no revestía ese carácter ni por qué tanto Caillava como Bertón aseguran no haberse visto ni cruzado cuando las cámaras demuestran que van en el mismo sentido con segundos de diferencia.

Por otra parte, no deja de llamar la atención que la ex funcionaria haya repetido más de una vez que “nunca nos detuvimos” en los recorridos del día de la desaparición y siguientes cuando las pericias a los dispositivos celulares demuestran que se detuvieron al menos cuatro veces. Esas mismas pericias también muestran que Bertón mintió sobre haber estado durmiendo la noche de la desaparición cuando su celular lo muestra muy lejos de su casa.

Las pericias de celulares, claves: búsquedas que ponen en jaque a Pérez y Caillava

Las pericias a los celulares fueron, después de la declaración de Jorge Bertón, motivo de declaraciones en la audiencia. Es que ante el Tribunal declararon peritos acerca de los hallazgos en los teléfonos de Carlos Pérez y Victoria Caillava y sus testimonios abrieron nuevos detalles que los investigadores suman a la lista de inconsistencias que complican la situación de la exfuncionaria. Los especialistas contaron que en el teléfono de Pérez encontraron búsquedas de mapas de San Juan, acceso a páginas pornográficas y el acceso reiterado, el día de la desaparición de Loan, a una página donde se visualiza contenido explícito y sin censura sobre accidentes, crímenes y ejecuciones.

Dicha pericia fue realizada por el mismo especialista que explicó los movimientos telefónicos de Bertón la noche de la desaparición y las detenciones en el camino que Caillava aseguró no haber hecho pero que confirman los rastreos de celulares.

Mientras tanto, otro perito describió que el día de la desaparición de Loan, Victoria Caillava pidió información a una agencia de viajes y consultó el valor del dólar blue. Sin embargo, un relato del perito sorprendió a la sala y es que la ex funcionaria buscó en su celular información sobre cómo plantar pruebas. Tras ello, el matrimonio intercambió mensajes con el ex comisario Walter Maciel para que se protegieran los vehículos por si los incriminaban y en su declaración del miércoles pasado, la imputada habló varias veces de pruebas plantadas contra ellos.

Ahora, tras el traspié de la declaración de Bertón y las inconsistencias y contradicciones en su relato y en el de su madre, se abre la puerta para que la Justicia avale el dragado de las lagunas que pide la querella e incluso -insisten algunos investigadores- la posibilidad de ampliar la mirada sobre algunos movimientos de la familia señalada, teniendo en cuenta que la declaraciones de las últimas jornadas revelaron detalles de movimientos que no pasaron inadvertidos.

Mientras tanto, los Peña participan de las audiencias. Mariano, uno de los hermanos del pequeño, volvió a pedir por su aparición con vida y aseguró que “no creemos nada de lo que dicen los imputados” porque no ayudan a responder qué pasó con Loan.