Córdoba: detuvieron e imputaron a un hombre acusado de abuso sexual contra tres menores

Un hombre fue detenido en Córdoba capital acusado de haber abusado sexualmente de al menos tres menores de edad. El operativo estuvo a cargo de personal del Departamento de Protección de las Personas, que concretó el arresto en un barrio de la zona sur de la ciudad. Según confirmaron fuentes policiales, el acusado fue trasladado a sede policial e imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, suministro de material pornográfico a menores y promoción a la corrupción agravada por la edad de las víctimas.

De acuerdo a la información brindada por el medio local El Doce, el procedimiento se enmarca en una investigación llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del 2º Turno, a cargo de la fiscal Ingrid Vago.

Por motivos legales y de protección de datos sensibles, no se brindaron precisiones sobre la identidad del detenido ni de las víctimas. Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para avanzar en el caso y no descarta más víctimas del abusador.

Villa María: condenaron a un hombre por abusar de su hijastra durante 7 años

Durante las últimas semanas, se registraron otras detenciones similares en territorio cordobés. Un hombre de 33 años fue condenado a cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable por los delitos de abuso sexual reiterado y agravado por el vínculo conviviente contra su hijastra, de 13. La sentencia se dio a conocer en la Cámara del Crimen de la ciudad de Villa María.

Los aberrantes episodios sucedieron a lo largo de siete años, luego de que el agresor, oriundo de Santiago del Estero, llegara a la ciudad del interior cordobés cuando se mudó a vivir junto a su pareja, la madre de la víctima. Según dio a conocer el medio local Villa María Vivo, el hombre, que se desempeñaba en oficios como carnicero, verdulero y pintor, se abstuvo de declarar ante el tribunal.

Además de la prisión efectiva, la sentencia de la Justicia contempla que el condenado reciba tratamiento psicológico obligatorio mientras se encuentre en el centro penitenciario.

Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar a tres familiares

Luego de llevar a cabo sucesos aberrantes, un hombre de 36 años, identificado como M., fue detenido con prisión preventiva tras ser acusado de abusar a su hija y a sus dos cuñadas, todas menores de edad. Las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba investigan si los hechos ocurrieron a lo largo de los últimos 12 años. La causa se inició cuando la hija adolescente (14) del acusado le contó a su mamá que desde el año pasado era víctima de abusos. Ante este escenario, se realizó la denuncia correspondiente y allí las dos cuñadas del agresor también revelaron el calvario vivido.

Según consta en el expediente, los hechos habrían comenzado en 2013 y culminado en 2025, momento en el que se produjo su detención. “Las pericias son estremecedoras y las pruebas son contundentes para llegar a una condena”, contó Fernanda Alaniz, abogada de la familia.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial detallaron que el imputado se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes, pero que los abusos no tuvieron vinculación alguna con su actividad. De todas formas, sí encendió las alarmas. También se informó que residía en la zona sudeste de la capital provincial.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó la detención del agresor por los delitos de "abuso sexual continuado calificado por grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con un menor de 18 años".

La medida fue confirmada por el Juez de Control y de esta manera el acusado continuará tras las rejas en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, en la localidad de Bouwer, hasta el comienzo del juicio en su contra.