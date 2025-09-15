Un nuevo estudio de opinión en Córdoba Capital revela un escenario con un claro favorito de cara a las elecciones legislativas 2025. Según la encuesta de la consultora Sicchar, Juan Schiaretti encabeza la intención de voto con más de un tercio de las preferencias, seguido por Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, y en tercer lugar por Natalia De la Sota. El relevamiento también destaca un alto porcentaje de indecisos que podría alterar el resultado final.

Resultados de la encuesta en Córdoba

El estudio, realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2025 en la capital cordobesa, consultó a 420 personas habilitadas para votar. Los resultados fueron los siguientes:

Juan Schiaretti (Provincias Unidas): 33,3%

33,3% Gonzalo Roca (La Libertad Avanza): 23,7%

23,7% Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba): 10,6%

10,6% Ramón Mestre (UCR): 4,0%

4,0% Pablo Carro (Frente Patria): 2,8%

2,8% Otros candidatos: menos del 2% cada uno

En blanco/impugna: 2,1%

Aún no sabe: 16,4%

La encuesta confirma el liderazgo de Schiaretti en Córdoba, donde retiene parte de su base histórica y logra captar votantes desencantados con el gobierno nacional. Roca, por su parte, concentra mayoritariamente el voto libertario identificado con Javier Milei. De la Sota aparece tercera, con un caudal importante en franjas medias y mayores de 50 años.

Quién vota a Schiaretti y al candidato de Milei hoy

Los votantes de Schiaretti se concentran entre los 30 y 50 años, con predominio de ingresos medios y bajos. Roca, en cambio, tiene fuerte apoyo en los más jóvenes y en quienes votaron a Milei en 2023. De la Sota logra captar en su mayoría a electores que habían acompañado a Sergio Massa en la última elección presidencial.

El estudio señala que la situación económica y las acusaciones de corrupción a nivel nacional impactan en el clima político cordobés. La aprobación del presidente Javier Milei se ubica por debajo del 50% en la ciudad, mientras que la gestión del gobernador Martín Llaryora obtiene un 54% de apoyo. Este contraste también influye en la percepción sobre los candidatos legislativos.

Un alto nivel de indecisos

Uno de los datos más relevantes es el 16,4% de votantes que aún no definió su preferencia. Este grupo podría inclinar la balanza en un escenario donde, aunque Schiaretti lidera con comodidad, Roca mantiene un caudal significativo de apoyo.

De cara a las elecciones 2025, las encuestas en Córdoba muestran a Juan Schiaretti en una posición privilegiada, aunque la magnitud del voto indeciso deja el escenario abierto. Con un clima de incertidumbre nacional y la campaña aún en marcha, Córdoba se perfila como un distrito clave a seguir.