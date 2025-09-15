El menor fue trasladado al hospital sin signos vitales.

Un adolescente de 13 años murió este lunes por la tarde tras descompensarse durante una clase de educación física en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de las 13:45 horas en la plaza lindera al IPEM 359 Arturo Illia, ubicado en las calles Azopardo esquina Kant del barrio Villa Domínguez.

Según informaron medios locales, el adolescente, que cursaba el segundo año en la institución, se desplomó de manera repentina mientras corría junto a sus compañeros durante la clase. De acuerdo a los primeros informes, habría sufrido tres paros cardiorrespiratorios consecutivos.

¿De qué murió el niño de 13 años en Córdoba?

El joven, cuya identidad no trascendió, fue trasladado hasta el hospital municipal Sayago con diagnóstico de paro cardíaco y sin signos vitales. Antes de ello, personal docente y de servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar, pero no dio resultado. En el nosocomio, los doctores indicaron que se trataba de una "muerte súbita".

"La profesora a cargo dijo ante la Policía que el menor cayó al piso descompensado", informaron fuentes judiciales. El diagnóstico médico determinó que el estudiante sufrió un paro cardíaco, lo que derivó en la muerte súbita.

De todas maneras, la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, inició una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y ordenó la realización de una autopsia.

La plaza donde ocurrió el hecho fue arrinconada por autoridades judiciales, allí se acercó un patrullero a custodiar el lugar junto con los elementos usados en la clase de educación física.

Otra muerte dolorosa en Córdoba

El hecho sucedió unos días después de otra muerte trágica en Córdoba, que también involucra a un chico de la misma edad. Amadeo Ruíz se había descompensado en medio de un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, de barrio Las Flores, ubicado al sur de la capital provincial.

El trágico episodio sucedió el jueves pasado alrededor de las 20, Amadeo se encontraba en un partido de práctica con sus compañeros de las divisiones formativas. En medio del encuentro, el adolescente se desvaneció de repente, lo que generó la desesperación entre los niños presentes, entrenadores y allegados al club.

Fue traslado de urgencia al Hospital de Niños, pero minutos después el personal médico confirmó que el adolescente sufrió una "muerte súbita", pese a las maniobras de RCP que le practicaron. Familiares, amigos y el club donde jugaba lo despidieron en redes sociales.