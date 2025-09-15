Solange Sanabria Ventura, de 25 años de edad, era oriunda de General Rodríguez. La familia de la joven realizó la denuncia por desaparición a principios de septiembre y, hace pocos días, la policía encontró sus restos en Pilar.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de Solange determinó que fue asesinada a puñaladas, su cuerpo fue desmembrado antes de ser ocultado en bolsas de nylon, en un departamento céntrico de Pilar, en el norte del conurbano bonaerense.

El examen también confirmó que su muerte debió haber ocurrido entre cinco y siete días antes de que hallaran su cuerpo, hecho que sucedió el jueves pasado y que coincide con la fecha de la denuncia que realizó su familia por desaparición.

El informe forense confirmó también que Solange había recibido "agresiones físicas" previas a las heridas de arma blanca que le causaron la muerte. Luego, el agresor procedió a desmembrar el cuerpo y distribuirlo en distintas bolsas, las cuales ocultó en el segundo piso del edificio, que estaba en obra.

El primer piso de un edificio ubicado en Rivadavia 757 es el sitio donde se produjo el femicidio, en pleno centro de Pilar. El crimen se descubrió debido a la denuncia realizada por una vecina que advirtió un "fuerte olor" que provenía de la vivienda de Oscar Ángel Benítez, alias “Osky”, principal imputado y novio de la víctima, quien actualmente se encuentra detenido por orden judicial.

Aparentemente, al ser abordado por la policía, Benítez habría intentado suicidarse ya que tenía las muñecas cortadas, sin embargo, el imputado solo sufrió heridas leves y fue apresado.

A su vez, la fiscal de Género de Pilar, María José Basiglio, imputó a Gonzalo Matías Lynch, de 21 años, quien habría colaborado en el traslado del cuerpo después del fallecimiento de la víctima. Actualmente, Lynch se encuentra detenido y sería un amigo del principal sospechoso.

La desaparición de Solange y su femicidio

Solange Sanabria Ventura era oriunda de General Rodriguez y madre de una niña de 5 años, el primer indicio para detectar su ausencia se dio cuando su entorno notó que la joven dejó de asistir con regularidad a sus actividades cotidianas, como llevar a su hija al jardín.

Su familia indicó que la última vez que lograron contactarla fue el 21 de agosto, fecha en que habría salido con destino a Pilar, mientras que la denuncia realizada por desaparición se llevó a cabo el 1 de septiembre, días antes de que hallaran el cuerpo de la joven.

El proceso legal continúa su curso. Organizaciones de género y familiares convocaron a una marcha para pedir justicia por Solange Sanabria Ventura, que se realizará en la plaza 12 de Octubre de Pilar.