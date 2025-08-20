Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar a tres familiares en Córdoba: "Violador serial"

Un hombre de 36 años, identificado como M., fue detenido con prisión preventiva tras ser acusado de abusar a su hija y a sus dos cuñadas, todas menores de edad. Las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba investigan si los hechos ocurrieron a lo largo de los últimos 12 años.

La causa se inició cuando la hija adolescente (14) del acusado le contó a su mamá que desde el año pasado era víctima de abusos. Ante este escenario, se realizó la denuncia correspondiente y allí las dos cuñadas del agresor también revelaron el calvario vivido.

Según consta en el expediente, los hechos habrían comenzado en 2013 y culminado en 2025, momento en el que se produjo su detención. “Las pericias son estremecedoras y las pruebas son contundentes para llegar a una condena”, contó Fernanda Alaniz, abogada de la familia.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial detallaron que el imputado se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes, pero que los abusos no tuvieron vinculación alguna con su actividad. De todas formas, sí encendió las alarmas. También se informó que residía en la zona sudeste de la capital provincial.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó la detención del agresor por los delitos de "abuso sexual continuado calificado por grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con un menor de 18 años".

La medida fue confirmada por el Juez de Control y de esta manera el acusado continuará tras las rejas en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, en la localidad de Bouwer, hasta el comienzo del juicio en su contra.

Fernanda Alaniz, la abogada que representa a tres mujeres de una familia que denuncian haber sido abusadas sexualmente.

La primera denuncia y las pericias psicológicas a las víctimas

El primer caso que salió a la luz fue el de la adolescente, quien relató haber sido sometida de manera sistemática durante todo 2024 y comienzos de este año, aprovechando los períodos en que quedaba bajo la guarda del imputado. En el segundo y tercer hecho, pesa sobre él la acusación de abuso sexual gravemente ultrajante continuado calificado por la guarda, en concurso real con abuso sexual continuado, también agravado. Todas las imputaciones se acumulan en concurso real, lo que configura un cuadro judicial de extrema gravedad.

Según la querella, una de las víctimas presenta daños irreversibles en su salud mental, con tendencia al suicidio. Mientras que otra perdió la capacidad de hablar a raíz del trauma, siempre según el entorno de las adolescentes. Todas padecen cuadros de depresión profunda y trastornos derivados del abuso prolongado, según indicaron.

Desde el contexto de las denunciantes aseguraron que se trata de un “depredador sexual”. “Estamos en condiciones de hablar de un violador serial. Hay tres casos probados con pericias que acreditan los hechos. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, detalló el medio La Voz.