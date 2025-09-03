Villa María: condenaron a un hombre por abusar de su hijastra durante 7 años

Un hombre de 33 años fue condenado este martes a cuatro años de cárcel tras ser hallado culpable por los delitos de abuso sexual reiterado y agravado por el vínculo conviviente contra su hijastra, de 13. La sentencia se dio a conocer en las últimas horas en la Cámara del Crimen de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.

Los aberrantes episodios sucedieron a lo largo de siete años, luego de que el agresor, oriundo de Santiago del Estero, llegara a la ciudad del interior cordobés cuando se mudó a vivir junto a su pareja, la madre de la víctima.

Según dio a conocer el medio local Villa María Vivo, el hombre, que se desempeñaba en oficios como carnicero, verdulero y pintor, se abstuvo de declarar ante el tribunal.

Además de la prisión efectiva, la sentencia de la Justicia contempla que el condenado reciba tratamiento psicológico obligatorio mientras se encuentre en el centro penitenciario.

Condenaron a productor agropecuario de Córdoba por abusar de su hijastra

Otra condena por un caso similar también tuvo lugar en la localidad de Villa María. La Cámara del Crimen dictó una condena de diez años de cárcel contra un profesor universitario por abuso sexual contra una menor.

El acusado, que también ejercía como ingeniero agrónomo, fue encontrado culpable de los delitos de “abuso sexual simple agravado por la condición de guardador” y de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud y la condición de guardador”, así como por “promoción a la corrupción de menores”.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas, motivo por el cual no se dieron a conocer mayores detalles sobre el proceso o sobre la identidad del acusado y la víctima. Esta modalidad se utiliza para proteger la intimidad y seguridad de los involucrados, sobre todo cuando se trata de casos que involucran a menores.

Prisión preventiva para un hombre acusado de abusar a tres familiares

Hace dos semanas, un hombre de 36 años, identificado como M., fue detenido con prisión preventiva tras ser acusado de abusar a su hija y a sus dos cuñadas, todas menores de edad. Las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba investigan si los hechos ocurrieron a lo largo de los últimos 12 años.

La causa se inició cuando la hija adolescente (14) del acusado le contó a su mamá que desde el año pasado era víctima de abusos. Ante este escenario, se realizó la denuncia correspondiente y allí las dos cuñadas del agresor también revelaron el calvario vivido.

Según consta en el expediente, los hechos habrían comenzado en 2013 y culminado en 2025, momento en el que se produjo su detención. “Las pericias son estremecedoras y las pruebas son contundentes para llegar a una condena”, contó Fernanda Alaniz, abogada de la familia.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) provincial detallaron que el imputado se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes, pero que los abusos no tuvieron vinculación alguna con su actividad. De todas formas, sí encendió las alarmas. También se informó que residía en la zona sudeste de la capital provincial.

La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Echenique, ordenó la detención del agresor por los delitos de "abuso sexual continuado calificado por grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda y por el aprovechamiento de la convivencia con un menor de 18 años".

La medida fue confirmada por el Juez de Control y de esta manera el acusado continuará tras las rejas en el Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, en la localidad de Bouwer, hasta el comienzo del juicio en su contra.