Pese a la promesa del Gobierno, alertan que habrá problemas para viajar en colectivo

Mientras el gobierno de Javier Milei admite los malos números de inflación, que tuvo al Transporte como uno de los rubros que más aumentaron el último mes, las empresas de colectivos volvieron a alertar que habrá menor circulación de formaciones en las calles. Pese a que Nación prometió pagar el próximo viernes un tercio de su deuda con las cámaras empresarias, se trata de un monto que no resuelve sus problemas económicos y financieros.

La Secretaría de Transporte se comprometió este martes a pagar $44 mil millones a las principales empresas de transporte, en concepto de pago de subsidios de febrero. La propuesta, que el Gobierno encuadró como un intento por "regularizar las cuentas y las frecuencias" de las compañías, fue tomada por un sector empresario como una "decepción". En total, Nación mantiene una deuda de $115 mil millones con las cámaras empresarias AAETA, CTPBA, CETUBA y CEAP.

Según pudo saber El Destape, uno de estos grupos deberá volver a aplicar el esquema de "racionalización de servicios" de la semana pasada, que provocó demoras y caos en muchas líneas del AMBA. En la última reunión de este martes con las autoridades nacionales, los empresarios llegaron a pedir un "bono" para que se cancele el total de la deuda, pero fue negado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los puntos que repitieron los empresarios es la disparada del precio del gasoil, acentuado desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según las compañías, el litro de gasoil al que acceden es de $2.150, muy por encima de los $1.700 que les reconocen desde Nación. "No hay plata, iremos pagando como se pueda", dijeron los representantes del Gobierno, que anunciaron una nueva reunión dentro de 15 días.

En paralelo, sube el boleto de colectivo

Mientras Milei asegura que continuará con su "ortodoxia" económica y que "no se detiene" la motosierra en el gasto público, los argentinos no solo deben lidiar con el mal funcionamiento de los colectivos, sino que deberán pagar por el boleto un 5,4% más a partir del próximo mes. Así, un ciudadano bonaerense destinará más de $1.000 cada vez que se sube a este transporte público.

En concreto, el rubro Transporte tuvo aumentos en el último mes en un promedio de 4,1% y fue el segundo grupo con más incrementos, impulsados por el encarecimiento de las naftas y de los pasajes. "Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse", pidió ayer el Presidente. De cara a los próximos meses, las proyecciones no anticipan una desaceleración, sino lo opuesto.