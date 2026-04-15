Inflación de abril: el servicio de cable subió casi 6% y siguen los aumentos en alimentos

La segunda semana de abril dejó una suba moderada en los precios de alimentos, aunque con aumentos puntuales que marcan el pulso de una inflación que no da tregua. Según el relevamiento de la consultora Eco Go, algunos rubros mostraron incrementos significativos, mientras otros ayudaron a contener la dinámica general. El comportamiento dispar de precios refleja tensiones estacionales y arrastres previos que siguen impactando en el bolsillo.

Durante la segunda semana de abril, los precios de alimentos y bebidas registraron un incremento del 0,3%, consolidando una desaceleración respecto de semanas previas. Sin embargo, el dato no refleja de forma homogénea lo que ocurre en el consumo cotidiano.

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, la suba alcanza el 1,7%, mientras que la proyección mensual para alimentos se ubica en torno al 1,7%-1,8%. A nivel general, la inflación se encamina a cerrar abril cerca del 2,3%, aún con datos preliminares.

Esta moderación responde, en parte, al menor ritmo de aumentos en alimentos, que compensa la inercia de otros rubros como indumentaria o servicios.

Inflación de abril: los principales aumentos de la semana

Más allá del promedio, hubo subas puntuales que se destacaron por su impacto:

Servicio de cable: 5,6%

Limpieza de ropa: 1%

Automotores: 0,5%

En alimentos, las subas también fueron selectivas. El caso más relevante fue el de:

Papa: 5,9%, el mayor aumento de la semana

Aceites y grasas: 1,4%

Verduras: 1,8% en promedio

La caída del 0,2% en carnes fue clave: es la primera baja desde septiembre de 2025 y ayudó a contener el índice general de alimentos. El informe muestra que los aumentos se concentraron en una porción reducida de productos: solo el 4% registró subas en la semana, mientras que un 6% presentó bajas.

Sin embargo, al ampliar la mirada, el 33% de los productos relevados subió en el último mes, lo que confirma que la inflación sigue presente, aunque con menor intensidad.

El dato central es que la inflación en alimentos muestra una desaceleración, pero no una caída sostenida. La dinámica actual combina subas puntuales fuertes con bajas estratégicas que equilibran el promedio.

Para los consumidores, esto se traduce en una percepción mixta: algunos productos clave siguen aumentando con fuerza, mientras otros ofrecen cierto alivio.