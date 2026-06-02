Santilli, sobre la reforma electoral: “Las PASO le cuestan a los argentinos hasta USD 250 millones”

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el Gobierno nacional avanzará con la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei y afirmó que la realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) le cuestan a los argentinos hasta USD 250 millones.

Santilli señaló, previo a su participación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores, que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales. "Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene. "Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces", remarcó.

Por estas razones, el Ministro del Interior ratificó la importancia de avanzar con el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que ya fue enviado al Congreso, con el objetivo de eliminar las PASO, reducir costos para el Estado y simplificar el calendario electoral.

Para el Gobierno, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO, entre otros puntos, y Santilli volvió a mostrarse como uno de los promotores de la sanción al sostener que “la gente no quiere votar tantas veces”.

De acuerdo a lo que supo Agencia Noticias Argentinas, el funcionario se encuentra hablando del tema con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada sobre esta iniciativa que construyó el asesor Santiago Caputo y que se presentó en abril pasado. Y tiene confianza de que puede ser tratado entre junio y julio, siempre y cuando exista consenso.