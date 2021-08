Un proyecto busca incorporar a personas no binarias en las listas electorales de la provincia de Buenos Aires

La iniciativa la presentó en la Cámara de Diputados bonaerense, el legislador massista, Rubén Eslaiman.

El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados provincial, el legislador massista, Rubén Eslaiman presentó un proyecto para modificar la Ley Electoral 5.109 e incorporar “a las personas no binarias en la conformación de listas”. También modifica artículos de la ley 14.086 que rige a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en territorio bonaerense.

En la iniciativa, Eslaiman propone modificar el artículo 32 y agregar que “en caso de incluirse en las listas uno o más candidatos de sexo consignado en el DNI como no binario, los mismos no alterarán el orden del binomio que se utilice tanto antes como después del puesto que este ocupe”. Esto significa que, a pesar de la incorporación de los no binarios, “deberán respetarse los sexos por binomios (mujer-hombre u hombre-mujer) en el resto de la composición de las listas de candidatos”.

Sobre el proyecto, Eslaiman dio que “este proyecto viene a llenar un vacío legal y pretende que si se incorpora a una persona no binaria en la boleta, al momento de conformar la lista, se respete la paridad”.

En ese sentido, explicó cómo funcionaría: “Por ejemplo, si encabeza una mujer, sigue un varón y luego una persona no binaria, la cuarta de la lista deberá ser una mujer, seguida de nuevo por un varón y luego por una persona no binaria”. Otro ejemplo sería que, como cada fuerza política decidirá el orden de la lista “puede ser que encabece la persona no binaria, la siga una mujer y tercero esté un varón, pero este cupo deberá respetarse”.

Así, “cuando se trate de nóminas u órganos impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a uno, independientemente de contener la lista personas de sexo consignado como no binarias”.

Desde la bancada se explicó que el proyecto tiene que ver con “el decreto presidencial que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino al incorporar la nomenclatura ‘X’ en el DNI como opción para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer”.

Respecto de las modificaciones a la Ley 14.086 se detalla que “las vacancias de las listas de cuerpos colegiados se cubrirán siguiendo el orden de postulación (corrimiento) de los candidatos, respetando la paridad para candidaturas del género femenino y del género masculino y el orden de inclusión establecidos en el artículo 321° de la Ley 5.109, teniendo en cuenta las disposiciones al respecto en caso de existir candidaturas de personas de sexo consignado como no binarias en las listas, debiéndose respetar el orden de ingreso según el lugar ocupado en ellas”.

Sobre dicha modificación, el diputado massista remarcó: “Es a través de todas las herramientas necesarias, políticas públicas y cuerpos normativos que se exige el avance en esta dirección, evolucionando hacia todas las demandas que acarrea finalizar con el sufrimiento que por años han tenido personas discriminadas por distintas razones de género”.