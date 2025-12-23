Perú espera récord de candidatos presidenciales rumbo a elecciones 2026

FOTO DE ARCHIVO-Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y líder de la oposición en Perú, comparece ante el tribunal tras su detención en el marco de una investigación por blanqueo de capitales, en Lima

Perú ‍espera un récord de candidatos presidenciales para las elecciones del 2026, entre ellos un cómico, un exfutbolista, dos militares ‍retirados y la hija de ⁠un expresidente que intentará por cuarta vez liderar el país que ha tenido hasta siete mandatarios desde el 2018 por renuncias o destituciones.

El Jurado Nacional de Elecciones dijo que recibirá hasta la última hora del martes solicitudes de inscripción de candidatos presidenciales y para el Congreso de 36 partidos o alianzas, el mayor número de organizaciones políticas aptas para participar en los comicios generales del país ‌el 12 de abril.

En la anterior elección del ⁠2021 participaron 18 candidatos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hasta el mediodía del ⁠martes 13 partidos habían presentado su inscripción de candidatura, entre ellas el exalcalde de Lima y ultraconservador Rafael López Aliaga, conocido como "Porky" ‍por su parecido al famoso personaje de dibujos animado.

También se anotó para postular la derechista Keiko Fujimori, ⁠hija del fallecido expresidente Alberto ‌Fujimori que intentará otra vez ganar la presidencia luego de sus participaciones en el 2011, 2016 y 2021, en las que perdió por estrecho margen.

Según una encuesta de Ipsos Perú difundido el domingo, casi la mitad de los peruanos (48%) aún no ‌sabe por quien ‌votar, anulará su boleta o no tiene un aspirante favorito, debido a un clima de desconfianza en los partidos y políticos tradicionales.

López Aliaga es el único candidato que tiene dos dígitos de intención de votos con ​un 10%, mientras que Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular un 7%. El resto de aspirantes tiene menos del 5% de las preferencias electorales, dijo Ipsos.

No se espera un ganador en la primera ronda, según analistas, y se preve un balotaje para el 7 de junio.

Otro candidato en la carrera es el millonario empresario César Acuña, del ‍partido de derecha populista Alianza Para el Progreso, que tiene un 3% de apoyo, según la encuesta.

Asimismo, dos militares retirados que actualmente son miembros del Congreso inscribieron su postulación. Roberto Chiabra del partido de derecha Unidad Nacional y José Williams del partido conservador Avanza País.

Entre ​otros que han anunciado candidatura figuran Carlos Álvarez, un popular cómico e imitador de expresidentes; George Forsyth, un exarquero de fútbol del partido Somos ​Perú del actual presidente José Jerí; y Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra actualmente en prisión.

Perú, que vive en ⁠constante crisis política, ha tenido hasta cinco presidentes bajo prisión debido a sentencias de corrupción o abusos a los derechos humanos en las últimas tres décadas.

Con información de Reuters