EN VIVO
Elecciones

Perú espera récord de candidatos presidenciales rumbo a elecciones 2026

23 de diciembre, 2025 | 16.08

Perú ‍espera un récord de candidatos presidenciales para las elecciones del 2026, entre ellos un cómico, un exfutbolista, dos militares ‍retirados y la hija de ⁠un expresidente que intentará por cuarta vez liderar el país que ha tenido hasta siete mandatarios desde el 2018 por renuncias o destituciones.

El Jurado Nacional de Elecciones dijo que recibirá hasta la última hora del martes solicitudes de inscripción de candidatos presidenciales y para el Congreso de 36 partidos o alianzas, el mayor número de organizaciones políticas aptas para participar en los comicios generales del país ‌el 12 de abril.

En la anterior elección del ⁠2021 participaron 18 candidatos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hasta el mediodía del ⁠martes 13 partidos habían presentado su inscripción de candidatura, entre ellas el exalcalde de Lima y ultraconservador Rafael López Aliaga, conocido como "Porky" ‍por su parecido al famoso personaje de dibujos animado.

También se anotó para postular la derechista Keiko Fujimori, ⁠hija del fallecido expresidente Alberto ‌Fujimori que intentará otra vez ganar la presidencia luego de sus participaciones en el 2011, 2016 y 2021, en las que perdió por estrecho margen.

Según una encuesta de Ipsos Perú difundido el domingo, casi la mitad de los peruanos (48%) aún no ‌sabe por quien ‌votar, anulará su boleta o no tiene un aspirante favorito, debido a un clima de desconfianza en los partidos y políticos tradicionales.

López Aliaga es el único candidato que tiene dos dígitos de intención de votos con ​un 10%, mientras que Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular un 7%. El resto de aspirantes tiene menos del 5% de las preferencias electorales, dijo Ipsos.

No se espera un ganador en la primera ronda, según analistas, y se preve un balotaje para el 7 de junio.

Otro candidato en la carrera es el millonario empresario César Acuña, del ‍partido de derecha populista Alianza Para el Progreso, que tiene un 3% de apoyo, según la encuesta.

Asimismo, dos militares retirados que actualmente son miembros del Congreso inscribieron su postulación. Roberto Chiabra del partido de derecha Unidad Nacional y José Williams del partido conservador Avanza País.

Entre ​otros que han anunciado candidatura figuran Carlos Álvarez, un popular cómico e imitador de expresidentes; George Forsyth, un exarquero de fútbol del partido Somos ​Perú del actual presidente José Jerí; y Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra actualmente en prisión.

Perú, que vive en ⁠constante crisis política, ha tenido hasta cinco presidentes bajo prisión debido a sentencias de corrupción o abusos a los derechos humanos en las últimas tres décadas.

Con información de Reuters

Trending
Autos
Adiós: cambia para siempre el título del automotor por decisión del gobierno
Las más vistas