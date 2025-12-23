El gobernador Quintela tomará juramento a Ricardo Herrera, y será el nuevo secretario general de la Gobernación de La Rioja

Desde la provincia de La Rioja informaron que el ex diputado nacional Ricardo Herrera asumirá el próximo viernes 26 de diciembre como secretario general de la Gobernación. El acto de juramento estará a cargo del gobernador riojano Ricardo Quintela, y se realizará en la residencia oficial.

El cargo se encontraba vacante desde la salida de Armando Molina, quien dejó esa función para asumir como intendente del Departamento Capital. En ese marco, la designación de Herrera permitirá normalizar el funcionamiento del área correspondiente dentro de la estructura del Ejecutivo provincial.

La asunción se concretará el último día de la semana y contará con la presencia de autoridades provinciales y referentes políticos, lo que marca el regreso del dirigente desde el Congreso de la Nación a un rol clave dentro del esquema institucional del Gobierno riojano.

Un nuevo periodo con muchas expectativas

El ex diputado nacional con mandato cumplido reanudará las funciones propias de la Secretaría General de la Gobernación, que habían sido absorbidas por la Jefatura de Gabinete. Según el medio local Medios Rioja, fuentes extraoficiales señalaron que el lunes se formalizarían cambios dentro del Gabinete provincial.

En ese contexto, también se prevé una reducción de áreas del Ejecutivo. Según lo informado, el Ministerio de Infraestructura dejaría su equipo actual, y podría bajar de rango o ser integrado a otra cartera, al igual que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Cabe destacar que los actuales titulares de estas áreas, Marcelo del Moral e Ismael Bordagaray, asumieron recientemente como diputados provinciales y, por el momento, no está previsto que sean reemplazados en las carteras provinciales.

Pedrali en contra del presupuesto nacional

La diputada nacional Gabriela Pedrali expresó su firme rechazo al proyecto de Presupuesto 2026, que calificó como un plan que "abandona a los argentinos" al priorizar un equilibrio contable sobre el bienestar social y el desarrollo federal. La legisladora riojana criticó el marcado centralismo de la propuesta y señaló que la falta de incorporación del punto de coparticipación que le corresponde a La Rioja desde 1988 representa una asfixia financiera para las provincias y municipios.

Según Pedrali, tratar el presupuesto simplemente como una "planilla de Excel" ignora la realidad de los ciudadanos y desplaza a la educación de su rol esencial como ordenador social, que aleja al país de un verdadero proyecto de crecimiento equitativo. Asimismo, la diputada denunció maniobras legislativas en el presupuesto que buscan derogar leyes fundamentales, como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia por Discapacidad. Pedrali subrayó la difícil situación económica que atraviesa su provincia, agravada por el incumplimiento de la Nación respecto a 32 obras públicas acordadas previamente.