Archivos Epstein: la nuevas fotos de Andrés que preocupan a la realeza británica

El Departamento de Justicia publicó nuevas fotos de Jeffrey Epstein.

Las polémicas en torno a Andrés Mountbatten-Windsor parecen no tener fin. El 30 de octubre, el rey Carlos III decidió despojar a su hermano de sus títulos reales y privilegios tras confirmar sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein. Pero la documentación que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los llamados "Epstein Files" sumó una nueva preocupación a la corona británica.

Para evitar verse salpicada, la monarquía intentó distanciarse de Andrés. Sin embargo, nuevas fotografías sugieren que el ex duque de York habría usado la residencia privada de su madre, la fallecida reina Isabel II, para al menos una reunión con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

La foto de Epstein y Andrés en el hogar de la reina Isabel

Según informó el medio The Times, Andrés mantuvo un encuentro en Sandringham House, la casa de campo de la soberana, en compañía de Epstein y Maxwell. Una imagen en blanco y negro difundida por el Departamento de Justicia (DOJ) muestra al ex príncipe de 65 años recostado sobre el regazo de varias mujeres, cuyas identidades fueron censuradas, en el salón principal de Sandringham, donde también aparece Maxwell.

En la fotografía, se observa la chimenea adornada con un reloj, dos jarrones y candelabros, elementos característicos del espacio donde la familia real suele reunirse en Navidad para escuchar el tradicional discurso del monarca.

La fecha exacta de la imagen aún no fue confirmada, pero el Mail on Sunday asegura que fue tomada en diciembre de 2000 durante la fiesta que Andrés organizó para celebrar el cumpleaños 39 de Ghislaine Maxwell.

Si esta información se confirma, demostraría que Andrés mintió en su entrevista con la BBC sobre el caso Epstein. Aunque reconoció haber recibido a Maxwell en Sandringham, negó haber organizado una celebración como la que se ve en la foto, afirmando: “Fue solo un fin de semana de caza, algo muy, muy sencillo”.

Esta imagen forma parte de miles de documentos y fotografías del patrimonio de Epstein que el DOJ publicó el 19 de diciembre en su sitio web. Otras fotos muestran a Andrés cazando con Epstein y Maxwell en Balmoral, así como asistiendo con ellos a las carreras de Ascot en 2000, ambos lugares de gran significación para la familia real británica, donde él actuaba como anfitrión.

Sin embargo, las imágenes tomadas en Sandringham son especialmente delicadas para los Windsor, dado que es uno de sus lugares más emblemáticos y privados.

Una imagen en blanco y negro difundida por el Departamento de Justicia (DOJ) muestra al ex príncipe de 65 años recostado sobre el regazo de varias mujeres, cuyas identidades fueron censuradas, en el salón principal de Sandringham.

El historiador Andrew Lownie, autor del libro Entitled, que aborda la caída de Andrés y su ex esposa Sarah Ferguson, comentó: “Es uno de sus santuarios privados y les horroriza que Andrés lo tratara como un lugar más para divertirse y presumir ante sus amigos”.