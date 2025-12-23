Llega el Camping Festival en Bariloche 2026: entradas para Conociendo Rusia, Bándalos Chinos, Juana Molina y más

Luego de una edición multitudinaria en Buenos Aires, el festival retoma su espíritu federal y vuelve a Bariloche con una propuesta pensada para integrarse al entorno natural

El Camping Festival confirma una nueva edición en la Patagonia argentina y vuelve a Bariloche durante el verano 2026. Con fechas distribuidas entre enero y febrero, el ciclo propone tres jornadas al aire libre frente al lago Nahuel Huapi, combinando música en vivo, naturaleza y una curaduría artística que reúne a figuras centrales de la escena nacional.

Camping festival bariloche 2026: música y paisaje en la patagonia

Tras una edición multitudinaria en el Planetario de Buenos Aires que celebró la llegada de la primavera, el Camping Festival continúa su proceso de expansión federal. La propuesta regresa a Bariloche con una experiencia pensada para integrarse al entorno natural, en uno de los escenarios más imponentes del país.

El encuentro tendrá lugar en Cirse Club del Lago, un predio ubicado a orillas del Nahuel Huapi, donde la música se despliega con el lago y las montañas como telón de fondo. El formato contempla tres fechas independientes: sábado 24 de enero, sábado 31 de enero y domingo 8 de febrero. Cada jornada ofrecerá alrededor de seis horas de música en vivo, con DJs, propuesta gastronómica y un clima relajado, característico del festival.

El lineup del camping festival en Bariloche

La grilla del Camping Festival Bariloche 2026 reúne a artistas consagrados y proyectos emergentes, con una programación que se renueva en cada fecha. El ciclo abrirá con Conociendo Rusia, uno de los nombres más convocantes del pop rock nacional, que será el encargado de inaugurar esta nueva edición patagónica.

La programación continuará con Juana Molina, figura clave de la música experimental argentina, reconocida por su búsqueda sonora y su influencia en distintas generaciones. El cierre del festival quedará en manos de Bándalos Chinos, banda que consolidó un sonido propio y se posicionó como uno de los proyectos más relevantes del pop contemporáneo.

Completan el lineup Juana Aguirre, La Valenti, Los Besos, Nunca Fui a un Parque de Diversiones, Lara91K y Utah, conformando una grilla diversa que dialoga entre distintos estilos y escenas.

Fechas y artistas confirmados por jornada

La programación del Camping Festival Bariloche 2026 combina artistas centrales del pop y el rock argentino con proyectos emergentes

Cada noche del Camping Festival contará con una identidad propia, pensada como un recorrido musical único.

Sábado 24 de enero : Conociendo Rusia, Juana Aguirre y La Valenti.

Sábado 31 de enero : Juana Molina, Los Besos -en su primera presentación en Bariloche- y el dúo local Nunca Fui a un Parque de Diversiones.

Domingo 8 de febrero: Bándalos Chinos, Lara91K y Utah.

Esta distribución permite asistir a fechas puntuales o combinar jornadas, reforzando el carácter flexible del festival.

La historia de camping como proyecto cultural

Con más de diez años de trayectoria, el Camping Festival se consolidó como un espacio clave dentro del circuito cultural argentino. El proyecto nació como un bar pionero en la terraza del Buenos Aires Design y, con el tiempo, evolucionó hacia un venue al aire libre en los jardines del MARQ.

A lo largo de su historia, Camping funcionó como un semillero cultural en diálogo permanente con Buenos Aires, donde la música se integró con la arquitectura, la calle y la vida nocturna. Su desembarco en Bariloche refuerza esa identidad, trasladando el espíritu urbano a un entorno natural sin perder la esencia curatorial.

La edición 2026 en la Patagonia se presenta como una de las propuestas destacadas del verano, con un formato que combina artistas reconocidos, nuevas voces y un paisaje que potencia la experiencia del festival.