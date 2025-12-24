Explosión sacude una mezquita durante oración vespertina en Maiduguri, Nigeria: testigo

Por Ahmed ‍Kingimi

MAIDUGURI, NIGERIA, 24 dic (Reuters) - Una explosión sacudió una ‍mezquita durante ⁠la oración vespertina del miércoles en Maiduguri, capital del estado nigeriano de Borno, según un testigo de Reuters, pero hasta el momento no había noticias inmediatas ‌sobre víctimas o comentarios ⁠oficiales.

La explosión ⁠se produjo en una ciudad que ha estado en el ‍corazón de la insurgencia islamista librada por ⁠Boko Haram y ‌su filial Estado Islámico Provincia de África Occidental (ISWAP) durante casi dos décadas, que ha matado a ‌decenas ‌de miles de personas y desplazado a millones en todo el noreste.

Ningún grupo ha reivindicado ​la autoría, pero los militantes ya habían atentado contra mezquitas y lugares concurridos de Maiduguri en ataques suicidas y con artefactos explosivos improvisados.

Boko Haram inició ‍su sublevación en el estado de Borno en 2009 con el objetivo de establecer un califato islámico. A ​pesar de las ofensivas militares y la cooperación regional, ​los ataques esporádicos siguen amenazando a la población civil ⁠del noreste.

Con información de Reuters