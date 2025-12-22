El descubrimiento tuvo lugar en diciembre de 2023 y sobrepasa la profundidad del agujero del Dragón en el Mar de China Meridional, que alcanza los 301 metros de profundidad.

Uno de los descubrimientos más impactantes de los últimos años en América Latina fue el agujero azul más profundo del planeta. Llamado Taam Ja’, se encuentra en aguas del Caribe mexicano y a unos 7000 kilómetros de la Argentina. Su nombre proviene del maya y significa “agua profunda”.

Está ubicado en la Bahía de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, México. Descubierto y estudiado por científicos, con más de 420 metros de profundidad, supera récords anteriores y se cree que es un sistema de cavernas que podría conectar con otros pasajes submarinos, ofreciendo información crucial sobre geología y vida marina en ambientes extremos.

El descubrimiento tuvo lugar en diciembre de 2023 y sobrepasa la profundidad del agujero del Dragón en el Mar de China Meridional, que alcanza los 301 metros de profundidad. Si bien el equipo pudo confirmar que el Taam Ja' es el más profundo conocido, aún no se sabe con exactitud su profundidad, porque todavía no han llegado al fondo: las sondas utilizadas solo podían funcionar hasta 500 metros de profundidad, según la revista Frontiers in Marine Science.

Cómo es el agujero azul más profundo del mundo

Dentro del Taam Ja' existen capas de agua con distintas temperaturas y salinidades. Particularmente, una capa de 400 metros de profundidad presenta características similares a las del mar Caribe, lo que sugiere la posible existencia de una conexión subterránea entre ambos.

El hallazgo abrió interrogantes sobre los posibles ecosistemas, además de las conexiones subterráneas, que podrían existir en estas profundidades. Los agujeros azules son grandes cavernas llenas de agua marina que se forman bajo el lecho marino, usualmente en áreas costeras donde el lecho rocoso es susceptible a la erosión.

Cómo nacen los agujeros azules

Los agujeros azules nacen cuando el agua oceánica se filtra a través de grietas, disolviendo minerales y creando estas formaciones. Con el tiempo, pueden expandirse considerablemente, como en el caso del Gran Agujero Azul de Belice y el Agujero Azul de Dean en las Bahamas.

Desde Argentina, la distancia supera los 7000 kilómetros, lo que da una dimensión clara de cuán lejos se encuentra este récord natural, superando el Gran Agujero Azul de Belice, explorado por Jacques-Yves Cousteau en 1960.

Las características principales del agujero azul