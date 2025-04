Comenzó la sesión en Diputados para homenajear al Papa Francisco

Con 131 presentes, comenzó la sesión especial de la Cámara de Diputados en homenaje al Papa Francisco, fallecido este lunes a la madrugada. Los legisladores impulsaron ayer esta reunión y decidieron posponer la agenda parlamentaria prevista para esta semana, que incluía las interpelaciones y comisión investigadora por el cripto escándalo del presidente Javier Milei.

Según trascendió, los jefes de bloque y el titular de la Cámara, Martín Menem, acordaron posponer la agenda legislativa prevista para esta semana y hacer lugar al pedido de sesión por el fallecido sumo pontífice. Quienes firmaron la nota fueron Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard, Pablo Todero, Roxana Monzón, Santiago Cafiero, María Eugenia Alianiello, Sabrina Selva, Mónica Litza, Jorge Ricardo Herrera, Eduardo Toniolli, Nancy Sand, Jorge Romero, Lorena Pokoik y Daniel Gollan, todos de la bancada de Unión por la Patria.

Para este martes, estaba prevista la interpelación a los el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, por el estafa promocionada por el Presidente. Al otro día, estaba pactada la reunión de conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA.

Qué se dijo

"Su misión no estaba en la Argentina, en el mundo. Algo de lo que tenemos que estar orgullosos, es que este argentino, el más imporante de la historia, lo que le dio al mundo desde nuestras raices, cultural, lengua, convicciones. Y si no vino a la Argentina, fue porque su misión era llevar a la Argentina al mundo", expresó el diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio.

Valdés, que tuvo trato con el sumo pontífice, lo definió como "el mayor constructor de puentes y derribador de muros" y sobre la no presencia en Argentina desde que asumió como Papa, señaló que "él sentía que tenía que ser prenda de unidad".

"Amo a ese hombre, pero desde la racionalidad, no de la vocación. No hay que llorarlo, porque hasta el día que decidió despedirse, se celebra la pasquetta. Es el día que el ángel ve que el sepulcro está vacío: qué ha resucitado. Es un día de gloria. Quizás fue en busca del que dejó el sepulcro vacío", cerró.

A su turno, la diputada de Democracia para Siempre Danya Tavela cruzó a Menem por las versiones sobre una potencial comisión de legisladores que irían a Roma a las exequias de Francisco.

"Muchos periodistas me preguntaban sobre la comisión de diputados que viajarían a Roma, me parece que, en nombre de esa ejemplaridad, y la austeridad con la que maneja la Cámara desde que es Presidente, le diría que, ya que viaja nuestro jefe de Estado, no se haga ningún tipo de comisión; sobre todo, viniendo de cara de aquellos que lloraron todo el tiempo que el Papa no vino a visitarnos y lo acusaron de comunista, peronista o kirchnerista, etcétera", lanzó, dirigiendose al titular de la Cámara.

"Me parece que en nombre de ser ejemplares y menos hipócritas, nos ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma innecesario", acotó Tavela, que integra el grupo parlamentario de amistad con el Vaticano.

Nota en desarrollo