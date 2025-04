Pese a las acciones de La Libertad Avanza (LLA) para bloquear o morigerar el impacto del escándalo cripto de Javier Milei, Diputados dará inicio a una semana en la que pondrá la lupa sobre la estafa promocionada por el Presidente, con las interpelaciones a funcionarios y la conformación de la comisión investigadora.

Escándalo cripto: cuándo serán las interpelaciones

El martes a las 14 en el recinto de la Cámara de Diputados se realizarán las interpelaciones a funcionarios por el escándalo cripto. Están citados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia) y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva.

Francos, el único que está obligado a comparecer ante el Congreso, afirmó publicamente que iba a ir. De hecho, pospuso cualquier comentario sobre el criptoescándalo que podría haber hecho en su informe de gestión, brindado ante Diputados la semana pasada.

También circuló en los pasillos de Diputados la versión de que Cuneo Libarona iba a dar el presente. "'Toto' no va a venir", comentaban fuentes de la Casa Rosada, en alusión a la potencial ausencia del ministro de Economía, que no asistió a ninguna de las convocatorias de las dos Cámaras, ya sea por la ley Bases y el paquete fiscal o el fiasco del presupuesto 2025. "Es incumplimiento de funcionario público y causal de juicio político si no vienen", había advertido el miercoles durante la exposición de Francos el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Voces de la oposición comentaban que había conversaciones entre los miembros de la oposición en que las preguntas que se le hagan a los funcionarios tendrán que ser "directas". También explicaban que la reunión comenzará con una explicación del hecho del funcionario citado.

La última vez que se interpeló a un funcionario en Diputados fue en 1996, al entonces ministro de economía Domingo Cavallo. La citación pasó a la historia porque el entonces denominado "superministro" denunció "mafias enquistadas en el Poder", aludiendo al empresario Alfredo Yabrán. Allí se produciría su ruptura con el presidente Carlos Menem, que le pediría la renuncia.

Escándalo cripto: cuánde se hará la comisión investigadora

Al otro día, a las 10 en la sala 1 del anexo de la Cámara de Diputados se realizará la reunión constitutiva de la comisión investigadora sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra, promocionada por Milei.

La reunión del martes solo se hará a efectos de elegir autoridades y definir los días de reuniones. Si se toman los miembros del oficialismo de LLA y sus aliados por un lado y los opositores duros por otro, la situación pondría en un empate de 14 contra 14, por lo que el quórum para dar inicio es motivo de intriga.

"Hay una máxima peronista de que si querés que algo no avance hay que armar una comisión", argumentó con desconfianza una voz del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), uno de los sectores que se los puede ubicar en el bando aliado al oficialismo, pero que, afirman, requieren explicaciones sobre qué sucedió con la estafa de $Libra.

Esta situación podría anotarse entre los factores que podría mover la balanza. Otro factor, habitual en la táctica parlamentaria del oficialismo, son las lineas directas con los gobernadores. Uno de los bloques que responde a jefes provinciales es Innovación Federal, que anunció a sus dos integrantes por fuera de la fecha estipulada por el proyecto de creación de la comisión investigadora.

"Tiene que haber álguien de centro en la presidencia", comentaban fuentes de la oposición sobre la puja que se viene sobre la conducción de la comisión investigadora. Esta teoría descartaría la posibilidad de que Unión por la Patria presida el grupo de trabajo, pese a ser el bloque que más cantidad de miembros aportó.

La conformación de la comisión investigadora fue motivo de motivo de protestas opositoras. El bloque de Democracia para Siempre presentó una objeción contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la conformación de dos interbloques (LLA y Creo y PRO y Movimiento de Integración y Desarrollo) para obtener más integrantes en la comisión. Antes de esto, se barabaja la posibilidad de que se plantee esta situación en la interpelación a funcionarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo: ¿irá a la comisión investigadora de $Libra?

Escándalo cripto: quiénes son los integrantes de la comisión investigadora

Los miembros de la comisión investigadora por la criptomoneda $Libra serán Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez, Paula Omoedo (LLA - Creo); Cristian Ritondo, Silvana Guidici, Martín Maquieyra, Oscar Zago (PRO- Movimiento de Integración y Desarrollo); Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itai Hagman y Carolina Gaillard (Unión por la Patria); Karina Banfi, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri (Unión Cívica Radical); Leandro Monti, Pablo Cervi (Liga del Interior); Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot (Encuentro Federal); Mónica Frade, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Julia Strada, Christian Castillo (Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad); Agustín Domingo y Yolanda Vega.