Con agosto ya transitando sus últimos días, el Gobierno de Javier Milei se prepara para encarar el mes de septiembre que viene con datos económicos clave: se conocerán las cifras oficiales de pobreza del primer semestre del 2026 y de desempleo del segundo trimestre. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este domingo 30 de agosto.
Milei se prepara para comenzar un septiembre con datos económicos claves: pobreza y desempleo
Durante el mes de septiembre se conocerán las cifras oficiales de pobreza del primer semestre del 2026 y desempleo del segundo trimestre.
Hace 2 horas
Cómo robarse un continente
Las filtraciones del "Hondurasgate" y la detención de Cerimedo en Bolivia dejan al descubierto una red trasnacional de manipulación digital, financiamiento oscuro y desarticulación institucional para el control político y territorial de la región.
Hace 11 horas
La persistencia del dogma y el retorno de la economía de la depresión
Tras casi tres años de gobierno, el deterioro del empleo, los ingresos y el mercado interno expone los límites del modelo económico. Mientras el discurso oficial insiste en la recuperación, la recesión obliga a recurrir a herramientas que contradicen el dogma libertario.
Hace 11 horas
¿Volver al pasado? Milei es el pasado y más de lo mismo
La derecha logró instalar que el pasado son los gobiernos que recuperaron salarios, empleo y derechos. Milei presenta como futuro continuar con un programa conocido de ajuste, endeudamiento, atraso cambiario, apertura comercial, desindustrialización y subordinación al FMI.
Es insólito que se acepte que el deterioro argentino comenzó con los gobiernos que recuperaron salarios, empleo y producción, mientras se absuelve a quienes endeudaron, ajustaron y desindustrializaron el país. Imagen ChatGPT.
Hace 11 horas
El peronismo empezó a pensar que puede volver a gobernar
El deterioro de Milei suspendió las diferencias internas y activó el modo campaña electoral. Los anabólicos libertarios para atenuar la caída del presidente. Imágenes de un país estallado: el voto del PJ a la mafia de Lago Escondido y los vecinos que destruyen un búnker narco en el Conurbano.
Hace 16 horas
La justicia social de Caputo, el rumbo de Kicillof y la fuerte compra de dólares
La explicación de Caputo por su frase peronista. Bullrich afirma que no hay número para suspender las PASO. Los inversores ven una nueva brecha cambiaria para 2027. El dólar campo.
Hace 18 horas
El Garrahan desvió 50 mil millones del hospital en títulos y bonos financieros
La administración del hospital Garrahan admitió que se redirigieron más de 50 mil millones de pesos de la institución de salud en bonos, títulos y letras mientras ajustaban al personal de salud. Aseguran que se avanzó en este sentido "para atender gastos operativos del Hospital y compromisos asumidos con ejecución futura".
Hace 18 horas
La política argentina destacó la tercera estrella de Las Leonas
El presidente Milei, la vice Villarruel, senadores y diputados del oficialismo y la oposición felicitaron a través de sus redes sociales al seleccionado femenino de hockey sobre césped de Argentina, tras ganar la final ante Paises Bajos.
Hace 20 horas
Pichetto cruzó a Milei por la deuda familiar: “Es un argumento estúpido”
El jefe del bloque Encuentro Federal criticó la justificación del oficialismo sobre la morosidad familiar y advirtió por el aislamiento de Javier Milei.
Pichetto cuestionó a Milei por su polémica explicación sobre la deuda familiar.
Hace 20 horas
Lejos de la agenda de la calle, Milei acelera su desembarco en las provincias en 2027
Mientras la población recurre al crédito frente a la crisis económica y el Congreso esquiva la agenda de alivio a los endeudados, la cúpula de La Libertad Avanza ya despliega su estrategia de cara a las elecciones de 2027.
Karina Milei acelera el armado provincial de La Libertad Avanza.
Hace 21 horas
Tras el fracaso del salario mínimo, la CGT define los pasos a seguir
Crece el enojo en la central obrera luego de que el Gobierno de Milei y las cámaras empresarias ofrezcan un aumento del salario mínimo muy por debajo de las expectativas. Hace apenas 10 días se movilizaron a Plaza de Mayo y sube la presión interna por un nuevo paro.
09:45 | 29/08/2026
La Libertad Avanza ya tiene su primer candidato a gobernador para 2027
Lisandro Catalán es el primer candidato a gobernador confirmado de La Libertad Avanza para las elecciones 2027.
Lisandro Catalán será candidato a gobernador de Tucumán (Foto: Noticias Argentinas).
00:05 | 29/08/2026
Reforma electoral: próxima escala del plan para blindar el modelo
Tras avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central y acelerar las designaciones judiciales, el oficialismo prepara la reforma electoral. Ficha Limpia, cambios en las PASO y nuevas reglas para los partidos se cruzan con la negociación entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a 2027.
00:04 | 29/08/2026
Milei juega al “policía malo” con Caputo, los “empáticos” del Gobierno y el PJ libertario
La nueva estrategia del Gobierno y el rol de cada uno. La labor del PRO, la jugada de Bullrich y una certeza: el gobierno se puso a hacer peronismo para intentar ganar en 2027.
El Gobierno intenta una estrategia para que llegue "relato y guita a la gente".
19:08 | 28/08/2026
Exdirector de la ORT repudió el discurso de Milei: "No profundice la brecha"
Adrián Moscovich, titular por más de 20 años del colegio secundario ubicado en Almagro, criticó la ponencia del Presidente, que había tildado a Karl Marx de "satanista" e instado a los jóvenes a insultar al periodismo. También denunció "presión" de la DAIA.