Cecilia Moreau, en el Encuentro Federal de Mujeres Peronistas: "Sin encuentro no hay organización"

Más de mil mujeres peronistas de todo el país participaron este sábado del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas, realizado en Valle Viejo, Catamarca. La jornada reunió a legisladoras, intendentas, concejalas y militantes para debatir sobre el impacto de la inteligencia artificial, la soberanía económica y el endeudamiento de las familias. Durante el encuentro, la diputada nacional Cecilia Moreau cuestionó al gobierno de Javier Milei y reclamó fortalecer la "organización" política de cara al futuro.

La actividad tuvo como objetivo generar un ámbito de debate e intercambio para analizar el presente y pensar el futuro de las mujeres en la Argentina. Las discusiones estuvieron atravesadas por dos grandes ejes: los cambios que introduce la inteligencia artificial tanto en el mercado laboral como en la vida cotidiana, y la situación económica del país.

En particular, las participantes abordaron cuestiones vinculadas con la soberanía económica, la deuda externa y el endeudamiento familiar, tres temas que ocuparon un lugar central durante la jornada. Allí, Moreau sostuvo: "Mujeres militantes de todo el país nos reunimos para debatir, compartir experiencias y construir juntas una mirada propia sobre la Argentina que queremos".

Durante su intervención, la diputada nacional puso el foco en la situación económica de las familias argentinas y sostuvo que las mujeres son las principales afectadas por el endeudamiento y la morosidad. "El endeudamiento y la morosidad están agobiando a las familias, y las primeras y principales afectadas siempre somos las mujeres. El Presidente nos tiene bronca y desprecio", afirmó Moreau.

La importancia de la organización

Uno de los conceptos centrales expresados por Moreau durante el encuentro estuvo relacionado con la necesidad de recuperar los espacios de participación y organización política. "Porque sin encuentro, no hay organización. Y sin organización, no hay posibilidad de transformación", remarcó la diputada nacional.