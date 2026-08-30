“Sabemos en cuáles sitios perdíamos la elección, que ahí fue donde se metieron los votos y se hablaron a todos los de la mesa, ¿qué es lo que te preocupa? Es un momento alegre, tenemos que festejar”. La grabación está atribuida a Fernando Cerimedo y forma parte del Hondurasgate, una serie de filtraciones donde queda expuesto el entramado mafioso de alcance continental del que el argentino, hoy preso en Bolivia por intento de femicidio, era una pieza importante, pero cuyas terminales se estiran hasta la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono, Texas y Silicon Valley. Es un plan para robarse un continente.

“De las zonas donde vienen ahorita los votos gana es donde gana Tito. Los votos donde van a entrar más… votos nacionalistas… si había votos de alguien más, esos se sacaron. Esos ya vienen arreglados”, dice la voz de Cerimedo en los audios que están en poder de la Fiscalía General de Honduras desde diciembre del año pasado. En el mismo mensaje brinda instrucciones para que no se anulen las urnas ni las actas manipuladas y, para tranquilizar a su interlocutor, dice: “Nosotros ya tenemos los números. No podemos permitir que… bueno, según lo que estoy leyendo, que tenemos ya gente alineada en las Fuerzas Armadas”.

Cerimedo fue asesor de Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras. The Economist lo llamó su “jefe de campaña”. Meses antes de los comicios creó La Derecha Diario Honduras, que se dedicó especialmente a atacar a su principal rival, Salvador Nasralla, y a convertir la elección en una disputa contra el “comunismo” y la influencia del chavismo venezolano. Según contó en una entrevista, tuvo un rol protagónico para conseguir que Trump, a cuatro días de la votación, pidiera públicamente el voto por Asfura y amenazara con represalias económicas si perdía su candidato.

“Tito” finalmente ganó por 0,74 puntos, menos de treinta mil votos de diferencia. El 15 por ciento de las actas presentaba inconsistencias, un número más que suficiente para modificar el resultado. El nuevo presidente fue proclamado antes de que finalizara el examen de todas ellas. Las misiones de la OEA y la UE describieron conflictos institucionales, fallas técnicas y manipulación digital a través de cuentas coordinadas que saturaban al algoritmo, trolls, bots y contenidos generados con IA. La especialidad de Fernando Cerimedo. Si el contenido de los audios es cierto, quizás deberíamos decir: una de las especialidades de Cerimedo.

Ni consultor ni asesor formal: el "modelo de desembarco" con fondos y red digital

Desde la cárcel, el argentino respondió por primera vez un cuestionario ante la justicia boliviana. Dijo que ayudó a Rodrigo Paz en la campaña antes de la segunda vuelta. Negó haber colaborado con el gobierno después, contradiciendo al presidente que había dicho que la relación siguió en los primeros meses. Los dos mienten. La presencia sostenida y protagonista de Cerimedo en lo más alto de la administración hasta que estalló el escándalo está profusamente documentada. Se negó a contestar siete de cada diez preguntas. Dijo que es “consultor político internacional” y que gana un millón de dólares por mes.

Cerimedo no es un consultor. No tiene contratos firmados con Paz. Un consultor es contratado, es decir le pagan, para que diseñe y ejecute una campaña. Cerimedo hace otra cosa: desembarca en el país para ofrecerle al candidato fondos y fierros para ganar la elección. Y una vez que gana, se apropia del gobierno y del Estado. A diferencia de un consultor, su negocio empieza cuando termina la campaña. El entramado que se revela en Bolivia, a partir del intento de asesinato de Nadia Beller, y en Honduras a través de los audios filtrados, echa luz sobre cómo esos mecanismos se despliegan metódicamente y con alcance continental.

Después de que Asfura ganó la elección y pactó una mayoría parlamentaria que le permitió comenzar su gobierno destituyendo al fiscal general mediante un juicio político exprés, forzó la salida del presidente de la Corte Suprema y destituyó al miembro del Consejo Nacional Electoral que había denunciado irregularidades en el escrutinio. El fraude era solamente la primera etapa de la captura institucional. Los 37 audios del Hondurasgate muestran la hoja de ruta. Allí aparecen reunidas todas las etapas: propaganda, dinero extranjero, manipulación electoral, intervención estadounidense, corrupción, narcotráfico y la entrega de territorio, infraestructura y soberanía.

El plan tras las elecciones: la sombra de Juan Orlando Hernández y el indulto de Trump

En el centro de la trama aparece el expresidente Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Extraditado a Estados Unidos, en 2024 fue condenado en Nueva York a 45 años de prisión por introducir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos. Las elecciones fueron el 30 de noviembre de 2025. El 1 de diciembre, al día siguiente, Trump lo indultó. En los audios, supuestamente grabados en los meses siguientes, él conduce el dispositivo: distribuye dinero, diseña operaciones regionales y enumera las contraprestaciones que deberá ofrecer Honduras una vez que haya restaurado su poder.

El plan era que Asfura solamente gobernara como una transición destinada a preparar el regreso de Hernández a la presidencia, después de ser liberado por gestiones que el expresidente en los audios atribuye a Benjamin Netanyahu, dirigentes del Partido Republicano y financistas israelíes. Mientras tanto, el expresidente propone instalar en Estados Unidos una “unidad de periodismo digital” destinada a fabricar y difundir información falsa contra Xiomara Castro, Manuel Zelaya, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum. En dos audios Hernández asegura que habló con Javier Milei y este prometió el aporte de 350 mil dólares para esa misión.

A cambio, el expresidente hondureño deberá completar lo que había iniciado en su primera presidencia: Próspera, el proyecto financiado por Peter Thiel de una ciudad por fuera de la soberanía estatal, donde las empresas no pagan impuestos ni sufren regulaciones. El decreto de Hernández por el que se creó Próspera había sido rechazado por la Corte Suprema y por el Congreso, pero la compañía desconoció esas decisiones y demandó a Honduras ante el CIADI por una cifra impagable. Ahora Próspera vuelve a contar con el apoyo de las autoridades, que además prometieron luz verde a una base militar norteamericana adyacente.

Cripto, contrabando y sospechas: la caja negra que financia las campañas continentales

Mientras entregan las escrituras de la casa, los ejecutores del escándalo rapiñan los cajones: la corrupción y la malversación de fondos públicos para retroalimentar estas intervenciones en todo el continente aparecen como una constante donde sea que opere el grupo que tiene como figura visible a Cerimedo y como pilares al exjefe de campaña digital de Donald Trump, Brad Parscale, y al supermillonario petrolero MAGA Tim Dunn. Una parte iba a los bolsillos de los protagonistas, otra a financiar las operaciones políticas. La centralidad de Hernández despierta fundadas sospechas de que el dinero del narcotráfico también puede jugar un rol en esta trama.

Esta semana, Cerimedo se convirtió en el centro de otra investigación en Bolivia que pone la lupa sobre la presunta protección a vuelos irregulares para sacar droga del país. En Argentina los vínculos entre La Libertad Avanza y el narco son conocidos y comprobados: se dictaron desregulaciones y blanqueos a medida del narco, José Luis Espert y Lorena Villaverde fueron financiados por Fred Machado, Patricia Bullrich recibió dinero de una empresa vinculada a Machado, Javier Milei compartía abogado con él y el año pasado le regaló a su gabinete una copia de un libro que llama “héroes” a los narcotraficantes. Alguien debería comenzar a atar cabos.

Existen antecedentes célebres de la CIA utilizando dinero proveniente del narcotráfico para financiar operaciones que no podrían pasar por los controles presupuestarios que hace el Congreso. Todo nos lleva a sospechar que está sucediendo nuevamente. La guerra contra las drogas nunca fue una guerra contra las drogas. Nicolás Maduro sigue preso en Nueva York: fue secuestrado el tercer día de este año por encabezar un cartel que nunca existió. El viernes, Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”: Estados Unidos controlará 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano. La administración quedará en manos del Departamento de Guerra.

Venezuela ha dejado de ser un país soberano para convertirse en una provincia tercerizada del imperio continental que proyecta para el siglo XXI la doctrina Donroe. Es el destino que le espera a todas las naciones americanas si no se pone un freno a la entrega. Vaca Muerta, nuestros minerales, las vías navegables, el Mar Argentino, el paso interoceánico, la Antártida, tus datos, mis datos y una porción cada vez más grande del tiempo que tenemos: todo eso es insumo para el Tecnato algorítmico con el que planean gobernarnos, después de la democracia y después de la libertad. El proceso ya está en marcha. En algunos casos, muy avanzado.

Brasil, Chile y Argentina: cómo se desplegó la estrategia en la región

La huella de Cerimedo permite seguir la ruta: en Brasil trabajó con el bolsonarismo y difundió el informe falso que preparó el terreno para intentar un golpe de Estado contra Lula. En Chile intervino en las campañas digitales contra el proceso constituyente y tres hombres vinculados a su esquema tienen o tuvieron roles importantes en el gobierno de Kast. En Argentina fue jefe de comunicación y estratega digital en la campaña de Javier Milei y sus socios en La Derecha Diario siguen siendo funcionarios. En Honduras trabajó con Asfura. En Bolivia ayudó a elegir a Rodrigo Paz y después se instaló, sin contrato ni cargo formal, en las cercanías del poder presidencial, casi a la par.







Las nuevas revelaciones extienden la sospecha. En Colombia, Gustavo Petro pidió investigar si la estructura de Cerimedo intervino en la ajustada victoria de Abelardo de la Espriella. En Perú accedió al entorno de Keiko Fujimori a través de uno de sus colaboradores más estrechos. En Ecuador, La Derecha Diario desplegó contenidos favorables a Daniel Noboa, aunque no está acreditado que Cerimedo haya trabajado formalmente para él. Cerimedo no es el centro de esta operación, apenas un mafioso poco sofisticado que dejó sus huellas expuestas en demasiadas escenas del crimen y que a través de sus actos nos permite distinguir las capas del plan.

Más allá de los bots: las cuatro etapas para la captura de un continente

Las granjas de bots son solamente la puerta de entrada. Primero se captura la conversación pública, después la elección, luego el Estado y por último el territorio, los recursos y los datos. Es el manual para robarse un continente, país por país, y lo estaban aplicando con éxito. La caída de una pieza importante, pero reemplazable, como era el argentino, no será suficiente para ponerle un freno a esa avanzada. Si esta revelación, que los puso en evidencia, no encuentra una respuesta política efectiva, la impunidad los invitará a acelerar y profundizar su proyecto de dominio continental, violencia indiscriminada y corrupción rampante.